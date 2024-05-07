«То «жук», то ржавчина!»: белорус купил новый Geely Atlas Pro и не выезжает из сервиса 7.05.2024, 10:21

Завод заявляет, что «дефекты связаны с условиями эксплуатации».

Geely Atlas Pro продают у нас в стране давно и много. На начальные (моноприводные) версии кроссовера до сих сохраняются очереди. Спрос, как говорят в салонах «Джили», бешеный! Читатель av.by Сергей в 2022 году приобрёл серебристый Geely Atlas Pro у официального дилера.

Однако новый автомобиль, со слов автовладельца, не стал предметом гордости и гарантом надёжности. За время эксплуатации «Атлас» уже не раз приходилось ремонтировать и даже перекрашивать...

— Кузов уже на 60% перекрашен! И не факт, что в скором времени опять где-то не вылезет «жучок» или ржавчинка, — с горечью в голосе рассказывает белорус.

Итак, в январе 2022-го Сергей решает порадовать себя и приобретает у дилера «Атлант-М Боровая» новенькую машину. Кроссовер покупался в кредит, который на данный момент уже погашен. Тем не менее за время эксплуатации авто неоднократно приходилось ремонтировать по гарантии.

— Была произведена замена уплотнителя люка крыши: из-за некачественной установки при закрытии панорамной крыши он зажимался под неё. Далее перестала функционировать камера заднего вида — пришлось менять! Также меняли жгут проводов и зеркала в передней пассажирской двери...

— Туда каким-то образом внутри двери влага по жгуту добралась до соединения коннекторов, и произошло окисление. Из-за этого машина перестала закрываться. Амбиентная подсветка салона тоже вышла из строя, пришлось ремонтировать по гарантии, — перечисляет автовладелец проведённые процедуры.

Не меньше вопросов вызывает и ЛКП кроссовера. Со слов Сергея, новый автомобиль перекрашен уже как минимум на 60 процентов!

— Красили крышку багажника, так как хромированная накладка между задних фонарей протёрла краску. Этот элемент перекрашивали потом ещё раз, поскольку после первого окраса остался подтёк... На капоте и крыше тоже были «жуки» — устраняли и их.

— Также шпильки, держащие хромированную накладку на крышке багажника, начали ржаветь и образовывать ржавые подтёки, которые особенно проявляются во влажную погоду и в период осень — весна. Имелись «жучки» и на задних арках, они появились по периметру декоративных чёрных пластиковых накладок. Это тоже красили!

В общем, новую машину каждые полгода (а то и чаще) приходилось отдавать на гарантийные работы. Устранение дефектов занимает 4—10 дней.

— Я ещё могу как-то смириться с процедурами по замене камеры, жгута проводки… Они выполняются в течение дня! Но когда бóльшая часть кузова кроссовера уже перекрашена, думаю, это ненормально! Где же качество?

— Недавно отдавал машину на гарантийные работы и обнаружил на дренажных отверстиях капота следы коррозии. Также ржавчина была выявлена на креплении петли капота. Показывал дилеру, но завод-изготовитель ответил, что это почему-то негарантийный случай... Плюс в нижней части руля с внутренней стороны появилось небольшое отслоение кожи.

Автовладелец говорит: машина ему нужна каждый день. На долгое время оставаться без кроссовера — сложно.

— За день я проезжаю около 70 километров, а бывает и больше. Работаю за городом — это более 30 километров в одну сторону. Когда я покупал новый автомобиль, рассчитывал, что он станет гарантом надёжности и я смогу хотя бы первые пять лет ездить без проблем! Но здесь сплошной «головняк»! До этого у меня был Ford Focus российской сборки — более бюджетный вариант как по цене, так и по классу. Там за четыре года владения с ЛКП у меня вообще не возникало проблем, да и в принципе каких-то гарантийных работ не проводилось. Ту машину я тоже покупал в «Атлант-М». А тут такое...

Дилер: «Производственные недостатки могут возникнуть в автомобиле любого бренда или марки»

В дилерском центре «Атлант-М Боровая» подтвердили информацию, что авто находится у них на частом гарантийном обслуживании. Однако здесь полагают: подобные проблемы способны появиться из-за ряда факторов.

— Данный автомобиль действительно был на обслуживании в «Geely Атлант-М». Производственные недостатки могут возникнуть в автомобиле любого бренда или марки. Это зависит от многих факторов. Поэтому для решения возникающих вопросов и существуют гарантийные обязательства производителя (как правило, это завод) перед потребителем. Мы, как площадка, которая реализует автомобили, поддерживаем эти обязательства и устраняем недостатки. В данном случае замечания клиента были рассмотрены и устранены в установленные сроки.

СЗАО «БЕЛДЖИ»: «Появление вышеуказанных дефектов ЛКП связано в первую очередь с условиями эксплуатации автомобиля»

На заводе-изготовителе, куда обратились за комментариями, ответили, что подобные изъяны носят эксплуатационный характер:

— Появление вышеуказанных дефектов ЛКП связано в первую очередь с условиями эксплуатации автомобиля, в том числе с интенсивностью эксплуатации, использованием авто в осенне-зимний период на дорогах с обильным применением реагентов. Декоративные накладки арок, порогов и крышки багажника протирают ЛКП, и под воздействием внешней среды и реагентов образовались так называемые прыщи. По отклонённому заводом случаю: дефект ЛКП на крыше возник по причине внешнего воздействия, на такие дефекты гарантия не распространяется.

Юрист: «Потребитель вправе обратиться к продавцу с требованием о расторжении договора купли-продажи и возврате денег за некачественный товар»

Что делать автовладельцу, который приобрёл автомобиль, постоянно находящийся на гарантийном ремонте? Можно ли расторгнуть договор купли-продажи или потребовать замены? С этими вопросами обратились к юристу Ивану Райкевичу.

— Автомобили входят в перечень технически сложных товаров. В отношении них потребитель вправе требовать замены товара или возврата уплаченной за него денежной суммы по истечении 30 дней со дня передачи товара продавцом потребителю при обнаружении существенного недостатка в товаре или нарушении сроков безвозмездного устранения недостатков товара. Потому давайте разберёмся: что такое существенный недостаток?

— Закон о защите прав потребителей определяет существенный недостаток как неустранимый недостаток либо недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных расходов (в размере тридцати и более процентов от стоимости товара (работы, услуги), определяемой на момент устранения недостатка) либо несоразмерных затрат времени (превышающих максимально допустимые затраты времени, установленные техническими нормативными правовыми актами на устранение аналогичного недостатка), или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, либо другие подобные недостатки. То есть законодатель не сделал перечень закрытым, а оставил потребителям и судам «пространство для манёвра».

Таким образом, если в автомобиле постоянно проявляются недостатки, полагаю, потребитель вправе обратиться к продавцу с требованием о расторжении договора купли-продажи и возврате денег за некачественный товар в соответствии с п. 3, п. 7 ст. 20 Закона «О защите прав потребителей».

— Ввиду того, что автомобиль является довольно дорогим товаром и возвращать деньги автодилеры в добровольном порядке не спешат, такие дела нередко доходят до суда, где нужно быть готовым к проведению экспертизы по поводу наличия в автомобиле производственного недостатка. Зачастую заключение эксперта является отправной точкой для вынесения решения в пользу потребителя либо продавца.

— При этом продавцы автомобилей охотно идут на заключение мировых соглашений в процессе судебного заседания, так как в случае проигрыша дела кроме возмещения неустойки и морального вреда, расходов на юристов продавец должен будет выплатить штраф в размере 100% суммы иска, если потребитель пришёл в суд вместе с представителем общества по защите прав потребителей или подал иск через исполком. С учётом стоимости автомобиля это огромные суммы, и рисковать подобными деньгами решится не каждый дилер, чья машина постоянно гниёт и ломается, — полагает юрист.