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25 лет назад был убит Юрий Захаренко

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  • 7.05.2024, 10:36
  • 3,078
25 лет назад был убит Юрий Захаренко
Юрий Захаренко

Мы помним.

7 мая 1999 года экс-министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко исчез по дороге домой, в районе улицы Могилевской в Минске. На тот момент ему было 47 лет.

Юрий Захаренко начинал свою карьеру следователем, возглавлял следственный отдел, до 1991 года был начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома. Затем — начальником Следственного управления, а после возглавлял Следственный комитет МВД Беларуси.

Сразу после избрания Лукашенко был назначен на должность министра внутренних дел. В одном из интервью Захаренко упомянул беседу с главой Совета безопасности Виктором Шейманом, который настаивал, что министр должен «выполнить любой приказ президента».

«Людей я расстреливать не буду, Конституцию нарушать не буду», — тогда ответил глава силового ведомства. В октябре 1995-го Лукашенко отправил Захаренко в отставку, а позднее бывший министр был понижен в звании до полковника милиции и уволен из МВД.

Вскоре после этого Юрий Захаренко перешел на сторону оппозиции. В феврале 1998 года он возглавил комитет по безопасности в составе «теневого правительства». Весной 1999-го Захаренко активно участвовал в организованной оппозицией кампании по выборам президента, входил в команду бывшего премьер-министра Михаила Чигиря, ездил по стране, организовывал группы по сбору подписей. 7 мая 1999 года он позвонил домой, сказал жене: «Скоро приду, грей ужин», но домой так и не вернулся.

В 1999 - 2000 годах в Беларуси бесследно исчезли исполняющий обязанности председателя Верховного Совета Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский, бывший глава МВД Юрий Захаренко и журналист Дмитрий Завадский.

Впоследствии были обнародованы документы, в том числе рапорт заместителя министра внутренних дел Николая Лопатика, которые свидетельствовали, что с оппозиционными политиками и общественными деятелями расправился «эскадрон смерти». Приказы ему отдавало высшее руководство страны.

17 декабря 2019 года «Немецкая волна» опубликовала сенсационное признание бывшего бойца СОБРа Юрия Гаравского.

В сентябре 2019 года Юрий Гаравский обратился в русскую редакцию «Немецкой волны», заявив, что 20 лет назад участвовал в похищениях и убийствах белорусских оппозиционеров - противников Лукашенко. Гаравский утверждает, что в 1999-2003 годах был бойцом СОБРа - специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. По словам Гаравского, по приказу сверху вместе с сослуживцами он похитил и убил экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию.

Весной и осенью 1999 года эти три человека пропали. Расследование их исчезновений в Беларуси до конца доведено не было. В 2004 году спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христос Пургуридес, изучив все обстоятельства, пришел к выводу, что Захаренко, Гончара и Красовского похитили и убили бойцы СОБРа под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома руководства страны. Такую версию разделяют правозащитники и родные пропавших, но доказать ее пока не удалось.

41-летний Юрий Гаравский бежал из Беларуси в Европу, где попросил политического убежища. Он показал DW оригиналы и копии некоторых документов, подтверждающих его утверждения.

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