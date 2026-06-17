В Беларуси снова разыграют право охоты на медведя 17.06.2026, 4:56

Цена вопроса от 1000 рублей.

В охотхозяйствах Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) в 2026 году насчитали 445 бурых медведей. К изъятию запланировали 35 особей – охота пройдет в особом режиме и по заранее установленным правилам, рассказали в объединении.

Добывать медведя смогут в охотхозяйствах БООР, где это предусмотрено по итогам учетов: Витебском, Глубокском, Городокском, Докшицком, Лиозненском, Оршанском, Ушачском и Борисовском.

Сезон охоты на бурого медведя любого пола и возраста установлен с 1 июля по 31 декабря. Отдельное условие – стаж охоты. К добыче медведя допустят только охотников со стажем не менее трех лет.

Разрешения будут выдавать двумя способами: через охотничьи туры для иностранных охотников и граждан Беларуси, а также через еженедельные розыгрыши среди желающих охотиться в угодьях БООР. По розыгрышу охотнику дадут не один, а три дня на охоту.

Стоимость разрешения на добычу одного медведя по розыгрышу установлена на уровне 1000 рублей. В рамках охотничьих туров цена выше – минимально 6000 рублей за особь. При заключении договора на тур охотник получает право добывать медведя на протяжении всего сезона.

Первый розыгрыш путевки на охоту проведут 30 июня. Победитель в следующих розыгрышах участвовать не будет.

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