Доля курильщиков в Швеции снизилась до рекордно низкого показателя 17.06.2026, 2:59

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Почему так происходит.

Ежегодно количество шведов, курящих сигареты, сокращается. Это связано с особенностями культуры и переходом на альтернативные продукты

В этом году количество курильщиков в Швеции сократилось до 3%, что на 1 п.п. меньше по сравнению с 2024 годом, рассказал NV Бизнес один из основателей шведской организации the Society for Research on Nicotine and Tobacco( (SRNT) Карл Фагерстрем. Среди мужчин курильщиков немного больше, чем среди женщин, добавляет он.

Швеция стала страной с двумя поколениями, свободными от курения: его уровень среди самого молодого населения — от 16 до 29 лет и от 30 до 44 лет — упал ниже 5%, добавляет эксперт по бизнес-политике Шведской федерации пищевых продуктов, генеральный секретарь ассоциации шведских производителей снюса (вид бездымного табачного изделия, содержащего измельченный увлажненный табак и закладываемого под губу — Ред.), консультант Philip Morris International (PMI) Патрик Стрёмер.

«Курение снизилось до уровня менее 5%. Это цель, которую Европейский Союз поставил на 2040 год, а Швеция уже ее достигла», — говорит он.

Почему так происходит? Фагерстрем говорит, что это зависит от культуры. Швеция не участвовала ни в одной из двух мировых войн, во время которых обычно растет потребление сигарет.

«В странах, участвовавших в войнах, от 60 до 80% мужчин были курильщиками. У Швеции такого опыта не было. Поэтому шведские рабочие, такие как фермеры, лесорубы, шахтеры, рыбаки, не курили сигареты. Это очень непрактично, — говорит эксперт. — Рыбакам зимой в море холодно, ветрено, а фермерам курить опасно. Поэтому они использовали снюс».

В 60−70-х годах прошлого века радикальные студенческие движения хотели выразить солидарность с рабочими в Швеции. А те также употребляли снюс. Это привело к тому, что интеллектуалы и студенты тоже начали употреблять этот продукт. В то время на табачном рынке царила государственная монополия, добавляет собеседник NV Бизнес.

«Государственная компания начала продвигать идею о том, что есть способы наслаждаться табаком, не раздражая окружающих. Далее следовало изображение снюса. Так что это было мощное движение за отказ от курения, поскольку люди агрессивно требовали, чтобы их не травили сигаретным дымом», — говорит Фагерстрем.

В начале 1990-х годов рассыпной снюс начали выпускать в паучах — маленьких пакетиках или саше, которые кладут в рот. И это существенно ускорило переход от курения к употреблению снюса. Это заинтересовало женщин. «На самом деле женщины не начинали употреблять бездымный табак вплоть до нескольких лет назад, когда появились белые никотиновые паучи (в них используется никотин, часто с ароматизаторами — Ред.). Потому что они эстетичнее, чем коричневый, немного уродливый и вонючий продукт», — говорит он.

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