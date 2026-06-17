Банки вводят изменения по вкладам 17.06.2026, 1:03

Фото: Charter97

Некоторые «урезали» проценты.

У некоторых банков появились изменения по вкладам. «Зеркало» рассказывает, какие новшества ввели для клиентов.

«Белагропромбанк» с 13 июня пересмотрел ставку по срочному вкладу «Универсальный» со сроком размещения 1105 календарных дней для тех, кто захочет продлить действующий депозит. Теперь она составляет 1%. При этом с 30 июня ставка составит 0,5%.

«Нео Банк Азия» объявил, что приостановил пополнение срочных вкладов в беларусских рублях «Нео безотзывный в BYN» и «Нео безотзывный Online в BYN» со сроками 37 и 50 месяцев.

«Альфа-Банк» с 16 июня изменил ставки по отдельным безотзывным вкладам в беларусских рублях и юанях. К примеру, депозит в нацвалюте «Альфа Вклад в BYN»

на 37 месяцев теперь можно открыть под 14,6% (ставка рефинансирования +5,35 процентного пункта).

«Банк БелВЭБ» снизил ставки по некоторым депозитам в беларусских рублях. К примеру, по «Безотзывному вкладу (офлайн)» они упали на 0,3 процентного пункта: до 11,9% годовых для варианта со сроком размещения 13 месяцев, до 11,8% на два года и до 12,5% на 37 месяцев.

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