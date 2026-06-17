Зеленский анонсировал крупную сделку по дронам с Канадой 17.06.2026, 5:17

Президент Украины и премьер Канады провели встречу на полях саммита G7.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас ведется работа над большой Drone Deal с Канадой. Об этом он сообщил на полях саммита G7 во французском Эвиане, передает «Укринформ».

«Мы будем делать с Канадой Big Drone Deal», - отметил Зеленский.

По его словам, лидеры стран «Группы семи» признают лидерство Украины в поддержке Ближнего Востока, которая осуществляется через безопасность экспертизу.

Как сообщается на сайте президента, Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни. Они обсудили усиление санкций против России и оборонную поддержку Украины.

Зеленский отметил, что во время встречи в формате G7 - Украина партнеры поддержали сообщения о усилении энергетической помощи, поставках ракет для систем Patriot и лицензиях для увеличения производства.

Президент проинформировал о недавних российских атаках и изменении ситуации на фронте в пользу Украины.

Премьер-министр Канады осудил российский удар по Киево-Печерской лавре, что является проявлением жестокости путинского режима. Марк Карни отметил храбрость и стойкость украинцев, которые борются с агрессором.

«Украина победит. Это лишь вопрос времени. Это лишь вопрос того, сколько еще бессмысленного кровопролития вызовет Россия. И то, что мы видим сегодня, - это единство G7, единство в поддержке вас и в движении вперед», - заявил он.

Лидеры обсудили форматы оборонного сотрудничества и участие Канады в финансировании производства украинских дронов по датской модели.

Особое внимание - усилению санкционного давления на Россию, в частности на энергетический и финансовый секторы и теневой флот. Марк Карни объявил, что Канада вводит новый пакет санкций против более 160 субъектов, связанных с российским теневым флотом.

Кроме того, обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Президент поблагодарил Канаду за вклад в Фонд энергетической поддержки Украины. Премьер-министр отметил, что Канада продолжит предоставлять Украине энергетическую поддержку и помощь в восстановлении.

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