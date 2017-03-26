закрыть
26 марта 2017, воскресенье, 13:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Андрей Стрижак: Мы - свободные люди, которым принадлежит эта страна

1
  • 26.03.2017, 12:25
Андрей Стрижак

Белорусская весна – это мощная волна солидарности, которая накрыла все континенты.

«Солидарность - лучшее средство от страха.

Белорусская весна - это не только сотни арестованных, избитых и оскорбленных людей. Это еще и мощная волна солидарности, которая накрыла все континенты. Мы сильные пока мы вместе - будем вместе.

Мы сильные, потому что мы вместе, мы сильные потому что эти в масках служат за страх и деньги, а мы - свободные люди, которым принадлежит эта страна.

Объединяемся, планируем, действуем», - написал активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак в Фейсбуке.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


Мнение

Ни копейки обезумевшему диктатору!
Ни копейки обезумевшему диктатору! Наталья Радина
25 сакавіка – усе на Дзень Волі!
25 сакавіка – усе на Дзень Волі! Уладзімір Някляеў
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Белла Шаевич
Встань и иди!
Встань и иди! Анна Стасюк


Интервью

Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь