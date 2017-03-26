Андрей Стрижак: Мы - свободные люди, которым принадлежит эта страна 1 26.03.2017, 12:25

Андрей Стрижак

Белорусская весна – это мощная волна солидарности, которая накрыла все континенты.

«Солидарность - лучшее средство от страха.

Белорусская весна - это не только сотни арестованных, избитых и оскорбленных людей. Это еще и мощная волна солидарности, которая накрыла все континенты. Мы сильные пока мы вместе - будем вместе.

Мы сильные, потому что мы вместе, мы сильные потому что эти в масках служат за страх и деньги, а мы - свободные люди, которым принадлежит эта страна.

Объединяемся, планируем, действуем», - написал активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак в Фейсбуке.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.