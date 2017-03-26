Десятки пинчан вышли на площадь

Десятки пинчан вышли на площадь7
- 26.03.2017, 13:50
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Жители города отметили День Воли.
В Пинске, в 12 часов, на центральной площади Ленина начали собираться горожане для празднования Дня Воли. Также люди выразили солидарность с задержанными во время Дня воли в Минске. Приблизительно до 60 человек на том же месте, что и на акцию, которая состоялась в городе 11-го марта, передает «Радыё Рацыя».
К толпе, подошли сотрудники милиции, как бы взяли в кольцо и предложили либо разойтись, либо пройти в Пинский городской исполнительный комитет, чтобы пообщаться по поводу трудоустройства или других волнующих вопросов. Люди были не довольны такими предложениями. Правоохранители попытались задержать участника, который фотографировал, но не получилось.
Люди выражали солидарность с Минском, со всеми задержанными. Осуждали действия милиции. Позже на площадь приехали два автозака ОМОНа.
Предварительно известно, что все же одного участника милиция задержала. Неизвестна ситуация еще с несколькими людьми.