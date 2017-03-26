Десятки пинчан вышли на площадь 7 26.03.2017, 13:50

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Фото: racyja.com

Жители города отметили День Воли.

В Пинске, в 12 часов, на центральной площади Ленина начали собираться горожане для празднования Дня Воли. Также люди выразили солидарность с задержанными во время Дня воли в Минске. Приблизительно до 60 человек на том же месте, что и на акцию, которая состоялась в городе 11-го марта, передает «Радыё Рацыя».

Фото: racyja.com

К толпе, подошли сотрудники милиции, как бы взяли в кольцо и предложили либо разойтись, либо пройти в Пинский городской исполнительный комитет, чтобы пообщаться по поводу трудоустройства или других волнующих вопросов. Люди были не довольны такими предложениями. Правоохранители попытались задержать участника, который фотографировал, но не получилось.

Фото: racyja.com

Люди выражали солидарность с Минском, со всеми задержанными. Осуждали действия милиции. Позже на площадь приехали два автозака ОМОНа.

Предварительно известно, что все же одного участника милиция задержала. Неизвестна ситуация еще с несколькими людьми.