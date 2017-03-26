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Светлана Калинкина: Оппозиция сейчас - весь народ

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  • 26.03.2017, 17:31
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Светлана Калинкина

Сейчас власть просто не знает, где искать оппозицию.

Публицистика Светлана Калинкина заявила, что после событий на Дне Воли-2017 в Минске она чувствует надежду. Если сравнить вчерашние кадры с тем, что происходило в 2010 году, сейчас народ не боится, говорит журналистка в интервью «Белсату».

«Ни крика ужаса. Люди наоборот как-то спокойно воспринимают то, что они должны пройти».

На вопрос ведущего, был ли вчера сделан новый шаг к новой белорусской истории, руководитель минской редакции «Белсата» ответила:

«Надеюсь, что это действительно так. Надеюсь, что, как сказал Некляев, это действительно вышло в народ, это вышло из оппозиционной прослойки. Сейчас власть просто не знает, где искать оппозицию. Ведь оппозиция — она не в партиях, не в общественных объединениях — а оппозиция повсюду».

Даже если они не будут сокращать милицию, а увеличивать.

То, что люди не хотят Майдана, по словам Калинкиной, свидетельствует о том, что у нас «нормальная страна, в ней есть разные люди, разные взгляды».

«На самом деле, никто не хочет Майдана. И сейчас очень важно понимать, что люди, которые выходили на акции протеста и в Минске, и в других регионах — они как раз за это и выходили: чтобы не было Майдана».


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