В Беларуси продолжаются задержания журналистов

В Беларуси продолжаются задержания журналистов5
- 26.03.2017, 18:17
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Несколько журналистов задержаны в Минске и Бобруйске.
В Минске задержали журналистов Алексея Минчонка и Алеся Залевского, сотрудничающих с телеканалом «Белсат».
Об этом в «Фейсбуке» сообщил сотрудник БАЖ Борис Горецкий.
По его словам, пресс-секретарь минской милиции Александр Ластовский заявил, что «ничем помочь не может». Не исключено, что Минчонок и Залевский будут до завтра за решеткой.
По информации правозащитников из «Весны», в Бобруйске к задержанным ранее журналистам присоединился Виктор Качан.
Ранее силовики задержали Анатолия Санатенко, Андрея Шобина и Виктора Масаловича.