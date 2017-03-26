В Беларуси продолжаются задержания журналистов 5 26.03.2017, 18:17

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Фото: tut.by

Несколько журналистов задержаны в Минске и Бобруйске.

В Минске задержали журналистов Алексея Минчонка и Алеся Залевского, сотрудничающих с телеканалом «Белсат».

Об этом в «Фейсбуке» сообщил сотрудник БАЖ Борис Горецкий.

По его словам, пресс-секретарь минской милиции Александр Ластовский заявил, что «ничем помочь не может». Не исключено, что Минчонок и Залевский будут до завтра за решеткой.

По информации правозащитников из «Весны», в Бобруйске к задержанным ранее журналистам присоединился Виктор Качан.

Ранее силовики задержали Анатолия Санатенко, Андрея Шобина и Виктора Масаловича.