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«Меня впечатлил настрой белорусов в эти два дня»

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  • 27.03.2017, 9:08
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ЭДУАРД ПАЛЬЧИС

На улицах Минска и других городов люди спокойно и настойчиво прорывались, возвращались, собирались вновь.

Об этом в «Фейсбуке» написал бывший политзаключенный Эдуард Пальчис.

«Что могу сказать по итогам двух дней и двух акций. Несмотря на всю жесть, меня впечатлил настрой белорусов. Люди шли и знали, что их будут забирать, оттеснять, разгонять. Но ребята прорывались, возвращались, собирались вновь. Спокойно и настойчиво. Зная, что силы неравны, что власть пресекла возможность праздника еще за несколько дней, начав массовые репрессии.

Многие тут возмущались, почему молчат звезды эстрады и спорта, религиозные представители и культурные деятели. А мне как-то пофиг, что они думают. Намного интереснее те люди, которые впервые в своей жизни вышли на улицы, и с полным достоинством грузились в автозак, а в РУВД смело говорили: «Я пришел на День Воли». Для меня они элита нашего народа и нации, благодаря им всегда есть надежда.

Жыве Беларусь!»


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