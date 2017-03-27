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Ученые создали жидкость, которая перемещается сама по себе

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  • 27.03.2017, 15:32
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С помощью новой технологии можно заставить нефть перемещаться по трубопроводу без перекачивания.

Специалисты Брандейского университета создали новый вид вещества – движущуюся жидкость, которая перемещается в пространстве не благодаря гравитации, механическим усилиям или вмешательству человека, а самостоятельно. О разработке они рассказали в статье в журнале Science (перевод – gazeta.ru).

Исследователи использовали микротрубочки из мозга коровы и поместили их в водный раствор, куда затем добавили молекулы моторного белка кинезина и нуклеозида аденозинтрифосфата (АТФ). Микротрубочки располагаются параллельно друг другу, а молекулы кинезина оказываются меду ними, как шпалы между рельсами. Используя АТФ как источник питания, кинезин начинает движение вдоль микротрубочки, затем структура распадается, и освободившиеся трубочки объединяются с другими молекулами кинезина.

Пока же трубочки свободны, они образуют в жидкости закручивающиеся структуры. Аналогичные, но намного более сложные процессы протекают в клетках организма. Ученым впервые удалось заставить их все вращаться только в одном направлении – это оказалось возможно при помощи когерентного потока.

Ученые рассчитывают на возможность применения «самоходных» жидкостей в индустрии – так, например, можно заставить нефть перемещаться по трубопроводу без перекачивания.


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