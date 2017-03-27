Деловые настроения в Германии резко улучшились 27.03.2017, 15:58

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Фото: dpa/A. Dedert

Немецкий бизнес оптимистично оценивает состояние экономики.

В марте деловые настроения в экономике Германии значительно улучшились. Об этом свидетельствует индекс ifo (важнейший барометр деловой активности в ФРГ), данные по которому обнародовал в понедельник, 27 марта, Мюнхенский институт экономических исследований, пишет «Немецкая волна».

По сравнению с февральским показателем, установленным на уровне в 111,1 пункта, в текущем месяце он вырос до 112,3 пункта. По мнению главы ifo Клеменса Фюста (Clemens Fuest), это свидетельствует об устойчивом росте экономики в Германии.

Индикатор ifo определяется на основе анкетирования топ-менеджеров 7000 немецких предприятий. Индекс, отражающий ожидания менеджеров на ближайшие полгода, также вырос с 104,2 до 105,7 пункта. Наиболее оптимистичны настроения в строительной отрасли. Ситуацию на текущий момент руководство этих компаний оценивает также хорошо, как в последний раз в 1991 году. Вырос оптимизм и на предприятиях обрабатывающей промышленности. Их руководители сообщают о росте заказов.