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Граждане Грузии могут свободно въезжать в Европу

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  • 28.03.2017, 7:40
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С 28 для Грузии вступил в силу безвизовый режим с Евросоюзом.

Об этом сообщается на сайте грузинского МИДа (перевод – РБК).

В ведомстве отметили, что безвизовый режим будет способствовать укреплению туризма и деловых отношений. Там добавили, что «особенно важно», что визовые льготы будут доступны также для граждан, проживающих «на оккупированных территориях».

В декабре 2015 года комиссия Европейского парламента решила, что Грузия выполнила все условия для либерализации визового режима. В марте 2016 года комиссия предложила отменить визы для граждан Грузии. В феврале 2017 года Европарламент проголосовал за отмену визового режима с Грузией. За отмену виз выступили 553 депутата, против высказались 66.

Окончательное решение о либерализации визового режима для граждан Грузии было принято 27 марта. В документе совета ЕС отмечалось, что безвизовый режим вводится для граждан Грузии, приезжающих в Евросоюз на срок до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода в деловых, туристических или семейных целях.


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