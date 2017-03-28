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Зять Трампа с белорусскими корнями ответит Сенату на все вопросы о связях с РФ

  • 28.03.2017, 8:18
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Джаред Кушнер согласился поговорить с комитетом, который проводит расследование вмешательства России в выборы 2016 года.

Зять президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер, вызвался ответить на вопросы в Сенатском комитете по делам разведки по поводу организации встреч с российским послом и другими иностранными официальными лицами в ходе избирательной кампании 2016 года. Это подтвердил в понедельник Белый дом, передает «Радио Свобода».

Джаред Кушнер согласился поговорить с комитетом, который проводит расследование вмешательства России в выборы 2016 года, в том числе о том, есть ли какие-либо связи между коллегами Трампа и Кремлем, заявил Белый дом.

Кушнер является четвертым партнером Трампа, предлагающим ответить на вопросы комитета Конгресса, который расследует подозрительные связи команды Трампа с Россией. Бывший руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, советник Трампа Картер Пейдж и Роджер Стоун на прошлой неделе вызвались также выступить в комитете.

Директор ФБР Джеймс Коми в ходе слушаний в Комитете палаты представителей подтвердил, что с конца июля бюро проводится контрразведывательное расследование по этим вопросам.

Белый дом также сообщил, что зять президента Дональда Трампа «делал свое дело», обращаясь к иностранным официальным лицам в ходе избирательной кампании. Пресс-секретарь Шон Спайсер заявил в понедельник, что не было ничего "гнусного" в контактах Джареда Кушнера с иностранными лидерами во время кампании, поскольку это была задача, которую ему было поручено выполнить.

По словам пресс-секретаря, Кушнер является одним из лучших советников Трампа, которому президент поручил, в частности, проведение переговоров с иностранными лидерами. Спайсер заявил, что из-за «медиабезумия» вокруг встреч коллег Трампа, в частности, с российскими официальными лицами, Кушнер «добровольно вызвался» встретиться с сенатским комитетом для ответов на вопросы в отношении организации встреч с российским послом и другими официальными лицами.

Спайсер заявил, что «это было частью его роли и он выполнил ее полностью, как и предполагалось».

Комитет по делам разведки Сената США подтвердил, что Джаред Кушнер, зять и главный советник президента США Дональда Трампа, добровольно даст показания в связи с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США.

Председатель комитета Ричард Бэрр (республиканец, Северная Каролина) и демократ Марк Уорнер (Вирджиния) 27 марта опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что ожидают, что Кушнер «сможет дать ответы на ключевые вопросы, которые возникли в нашем запросе».

Остается непонятным, когда Кушнер будет давать показания и будет ли он давать их под присягой. Ранее газета «Нью-Йорк таймс» сообщала, что Кушнер один раз встретился с послом России Сергеем Кисляком в переходный период. Кроме того, Кисляк попросил провести вторую встречу, на которую, как сообщается, Кушнер послал помощника.

По просьбе Кисляка Кушнер позднее встретился с главой российского «Внешэкономбанка» Сергеем Горьковым. «Внешэкономбанк» находится под санкциями США после аннексии Москвой Крыма в 2014 году.

Пресс-секретарь Белого дома Хоуп Хикс подтвердила, что эти встречи имели место, но сказала, что они не имеют значения.


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