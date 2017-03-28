Белорус из Торонто: Вести с Родины – хороший знак 28.03.2017, 8:54

В Беларуси появилось много активных людей, которых не останавливает госпропаганда.

Вячеслав Ковалев переехал с семьей в Канаду в 2001 году. Побывав на родине во второй раз, он поделился с nn.by любопытными фактами из жизни иностранцев и впечатлениями от Беларуси.

Первым делом не самолеты

До поворотного момента своей жизни Вячеслав работал в Минске инженером: по окончания политехнического института по специальности «металловедение» сначала — в Объединении порошковой металлургии, а в 1988-м поступил в аспирантуру Академии наук, работая совместно с коллегами над снижением массы советских самолетов. После того как развалился Советский Союз стало не до авиации — наступили голодные 90-е годы.

«Хорошо, если инженер в те времена получал 10—20 долларов. На эти деньги прожить было невозможно, но самое худшее, что, к сожалению, я не видел никаких перспектив на будущее», — вспоминает Вячеслав.

Они продали трехкомнатную на Юго-Западе за 15 тысяч долларов, и вместе с женой Виолеттой, которая тогда работала корректором в газете, и маленькими дочерьми Камиллой и Доминикой перебрались в Торонто.

«Ду ю спик инглиш?»

«Почему именно Канада? Страна проводила очень лояльную к эмигрантам политику. Даже с не самым хорошим английским языком можно было рассчитывать на то, что удастся получить работу. Логика проста: эмигранты — это государственный бизнес. Семья из четырех человек должна была внести минимальный эмигрантский депозит в 10 тысяч долларов, и эти деньги мы так или иначе оставляли в их стране. В нашем случае, честно говоря, они очень скоро проелись».

Вячеслав вспоминает, что в 90-е в Беларуси сложно было найти хорошего репетитора по английскому языку. На вечерние курсы при инязе, куда он записался, преподаватель часто приходил выпившим и открытым текстом объяснял, что ему от этой работы почти никакой выгоды, мол, если бы платили непосредственно ему, то тогда был бы уровень. В Канаде тоже было сложно учить язык: днем — работа, а вечером внимания требовали девочки.

«Канадские учителя в школе английского языка для недавно прибывших иммигрантов нас утешали: «Вы всем овладеете, когда начнете постоянно работать». Но, если ты устраиваешься в пролетарскую среду, настоящему английскому научиться невозможно, так как там интернационал: итальянцы на итальянском шпарят, латиносы на испанском, китайцы — на своем языке. Я и сейчас не могу сказать, что хорошо овладел иностранным языком, поскольку работал то строителем, то сварщиком, то слесарем».

Куда легче язык схватывали дочери: в Торонто они стали отличницами. Хорошая практика была и у жены: несмотря на то, что сначала на ее акцент даже жаловались посетители общественного центра, где она подрабатывала по несколько часов в день, Виолетта со временем подтянула английский и получила должность медицинской секретарши.

«Здесь также много проблем с работой»

С начала декабря Вячеслав снова официально безработный. Почему снова? Потому что местным небольшим строительным фирмам свойственно приостанавливать работу во внесезонное время: «Это только у нас в Беларуси до сих пор могут класть асфальт в дождь. Там никто не будет заниматься этим поздней осенью или зимой. Предприятия на это время закрываются, сокращая сотрудников. Мой личный рекорд — это 3,5 года в одной компании. Но если работы нет, в Канаде хотя бы можно подать на пособие по безработице, и пребывать в таком статусе год. Пособие по безработице составляет 55 процентов от зарплаты, но не может превышать 780 долларов за две недели».

Вячеслав признает, что в Канаде хватает своих проблем. Например, многоуровневая бюрократическая система приводит к тому, что любые изменения законодательства требуют длительного времени, даже устаревшие законы и правила не так-то легко упразнить. Но в Канаде, которая ежегодно принимает более 100 тысяч официальных новых иммигрантов, такую инерцию можно считать и положительным фактором.

Белорусы в Торонто

«Послевоенные эмигранты из Беларуси в 1948 году заложили Объединение белорусов Канады (Згуртаванне беларусаў Канады), а в конце пятидесятых приобрели имеющееся теперь здание Белорусского общественно-религиозного центра. Здесь вот уже 16 лет моя жена руководит фольклорном группой «Яваровы людзі». Полтора года назад, по инициативе Ирины Толстик, у нас открылись курсы «Мова Нанова» — явление сейчас весьма популярное: ежемесячно собирает не только белорусов, но и украинцев, русских, иногда заглядывают и англоязычные гости».

А еще у канадских белорусов есть летняя база отдыха «Слуцк», которая находится на одном из озер в 250 км к северу от Торонто, и именно там «Яваровы людзі» ежегодно проводят Купалье (не исключено, что сейчас это самое массовое празднование Ивана Купалы в Северной Америке). Весь тот озерный район, получивший название «страна коттеджей», вообще очень популярен у жителей Торонто: летом температура там куда ниже, чем в южной части Онтарио, где обычно настоящее пекло.

Несмотря на многолетнюю культурно-просветительскую деятельность Объединения белорусов Канады, объединить всех соотечественников вряд ли возможно — слишком разные у них взгляды.

Вячеслав отмечает, что еще до начала российской агрессии в Украину белорусы Канады были разделены на два лагеря (национально сознательная часть и сторонники действующей белорусского власти), и украинские события обострили это разделение во взглядах.

Что бросилось в глаза на Родине?

«Если в 2011 году, приехав в Беларусь, я еще встречал нескольких «пропагандистов», которые пытались убедить меня в расцвете белорусской экономики, то теперь таких уже почти нет. Я не экономический эксперт, но я вижу заброшенные заводы с заколоченными окнами, стоящие, словно призраки из прошлого века. Знакомые рассказывают, что в Институте порошковой металлургии остались лишь две лаборатории, у которых есть работа и постоянные заказчики, в Институте сварки и защитных покрытий сократили последнего постоянного сварщика…».

«Я вижу, что люди стали жить хуже, даже в Минске. Слышу среди белорусов обеспокоенность возможной российской агрессией… Но вместе с тем отчетливо вижу часть активных, культурных людей, которую не останавливает государственная пропаганда, и их смело можно назвать гражданским обществом. Это хороший знак».