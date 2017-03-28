«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда 2 Арамаис Миракян

28.03.2017, 8:56

В последние две недели мы словно попали в другой мир.

Мир, который хорошо успел забыться многим ввиду так называемой "оттепели", "либерализации" - да как ее не назови, все равно сомнительное что-то выходит, как по форме, так и по содержанию.

Мы снова попали в мир арестов, штрафов, тотального неуважения к правам человека, иррационального страха за себя, за близких, за друзей, за всех вокруг..

Лично для меня поворотным моментом стали кадры из оршанского суда, где мою коллегу и добрую знакомую Катерину Андрееву конвоировали 4 здоровенных бугая. Складывалось впечатление, будто Катя совершила страшное преступление. А она - работала. Просто выполняла работу. Журналистскую. Да, за это в нашей стране сажают на сутки и дают штрафы.

Отлично помню ощущение бессилия, помню, как едва не расплакался, глядя трансляцию Белсата из суда, сидя в поликлинике. Это было время страха. Аресты порядка 400 человек, активистов, общественных деятелей, политиков - это страшно. Вдвойне страшно, когда эти люди - твои знакомые, твои друзья.

Но там, где страх сильнее всего - близок его конец.

Я вижу много невероятного. Я вижу потрясающую Александрину Глагольеву, мужа которой забрали на 15 суток после акции в Бобруйске прямо из дома, по сути, отняв у него из рук от двухмесячную дочь. Большинство людей пало бы духом - но только не Саша, от нее можно заряжаться энергетикой тепла и добра, несмотря на то, насколько ей было сложно. Саша, спасибо, ты настоящий пример того, как человек должен выносить испытания. Восхищаюсь.

Я вижу Насту Дашкевич, у которой арестовали мужа и посадили его в СИЗО КГБ. На руках у Насти - двое маленьких детей. Когда мы встретились, первой фразой Насти была шутка "Подписываю наших ребят на газеты, потому что интернета у них там нет". Было прекрасно видно, насколько она устала, насколько ей тяжело - и все равно - улыбка на лице и смех. Невероятно.

Вчера я видел своих ближайших друзей. Ребята, у которых сейчас не самое простое положение как финансовое, так и моральное, собирали посылку на Окрестина, чтобы помочь хоть чем - то. Хоть чем-то! Слезы на глазах, родные мои, вы лучшие.

Как можно задуматься об эмиграции, когда вокруг столько людей? Людей с большой буквы. Пока есть хотя бы один такой человек - эта страна стоит того, чтобы жить.

Невероятная Наста Захаревич, человек, который поддерживал и поддерживает, когда тяжело и страшно, человек, который найдет, если вдруг конвейер судилищ дотянется и до меня. Дзякуй, Настачка, за тое, што ты есць побач.

Солидарность - главное слово этих дней. Огромные деньги, собранные для несправедливо задержанных, невероятная моральная поддержка - самый большой страх для системы. Недаром они устроили хапун в офисе "зеленых", когда там проходил сбор вещей для арестованных. Кстати, тогда с задержанием я разминулся чудом.

Они боятся солидарности.

Второе главное слово этих дней - отвага. Отвага людей, которые шли под дубинки. шли в автозаки. Вспомните две истории - фото красивой девушки, идущей в автозак с таким чувством внутренней силы, что его невозможно описать никакими словами...

И историю с флагом, который омоновцы бросили, а отважный мужчина по имени Андрей Осмоловский поднял на глазах у ОМОНа. Да как поднял! Этот тон, залихватский, с вызовом - "Поднимаем флаг обратно!" это просто лейтмотив.

Лейтмотив нашей жизни. Что люди делают все эти годы, борясь с несправедливой и жестокой системой? Поднимают флаг обратно! И поднимем. Сейчас в это верится, как никогда. Об этом говорят все.

Сейчас - надежда есть. Мы уже другие. И всем придется с этим считаться. Если каждый сделает все, что в его силах - подпишет открытку, соберет посылку - мы изменим все. Абсолютно все.

Одна из важнейших для меня книг "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" Владимира Короткевича. Она заканчивается библейскими словами "Выйшаў Сейбіт сеяць на нівы свае". Это очень важные слова.

По словам моей подруги Янины Пинчук, у каждого человека есть свое поле, в рамках которого он может действовать.

Найдите свое - и действуйте. Очень вас прошу. У нас появился шанс - давайте его не упустим. Давайте будем солидарными, будем вместе. И тогда - победим.

Жыве Беларусь!

Арамаис Миракян, белорусский литератор