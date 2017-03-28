закрыть
28 марта 2017, вторник, 9:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда

2
  • Арамаис Миракян
  • 28.03.2017, 8:56

В последние две недели мы словно попали в другой мир.

Мир, который хорошо успел забыться многим ввиду так называемой "оттепели", "либерализации" - да как ее не назови, все равно сомнительное что-то выходит, как по форме, так и по содержанию.

Мы снова попали в мир арестов, штрафов, тотального неуважения к правам человека, иррационального страха за себя, за близких, за друзей, за всех вокруг..

Лично для меня поворотным моментом стали кадры из оршанского суда, где мою коллегу и добрую знакомую Катерину Андрееву конвоировали 4 здоровенных бугая. Складывалось впечатление, будто Катя совершила страшное преступление. А она - работала. Просто выполняла работу. Журналистскую. Да, за это в нашей стране сажают на сутки и дают штрафы.

Отлично помню ощущение бессилия, помню, как едва не расплакался, глядя трансляцию Белсата из суда, сидя в поликлинике. Это было время страха. Аресты порядка 400 человек, активистов, общественных деятелей, политиков - это страшно. Вдвойне страшно, когда эти люди - твои знакомые, твои друзья.

Но там, где страх сильнее всего - близок его конец.

Я вижу много невероятного. Я вижу потрясающую Александрину Глагольеву, мужа которой забрали на 15 суток после акции в Бобруйске прямо из дома, по сути, отняв у него из рук от двухмесячную дочь. Большинство людей пало бы духом - но только не Саша, от нее можно заряжаться энергетикой тепла и добра, несмотря на то, насколько ей было сложно. Саша, спасибо, ты настоящий пример того, как человек должен выносить испытания. Восхищаюсь.

Я вижу Насту Дашкевич, у которой арестовали мужа и посадили его в СИЗО КГБ. На руках у Насти - двое маленьких детей. Когда мы встретились, первой фразой Насти была шутка "Подписываю наших ребят на газеты, потому что интернета у них там нет". Было прекрасно видно, насколько она устала, насколько ей тяжело - и все равно - улыбка на лице и смех. Невероятно.

Вчера я видел своих ближайших друзей. Ребята, у которых сейчас не самое простое положение как финансовое, так и моральное, собирали посылку на Окрестина, чтобы помочь хоть чем - то. Хоть чем-то! Слезы на глазах, родные мои, вы лучшие.

Как можно задуматься об эмиграции, когда вокруг столько людей? Людей с большой буквы. Пока есть хотя бы один такой человек - эта страна стоит того, чтобы жить.

Невероятная Наста Захаревич, человек, который поддерживал и поддерживает, когда тяжело и страшно, человек, который найдет, если вдруг конвейер судилищ дотянется и до меня. Дзякуй, Настачка, за тое, што ты есць побач.

Солидарность - главное слово этих дней. Огромные деньги, собранные для несправедливо задержанных, невероятная моральная поддержка - самый большой страх для системы. Недаром они устроили хапун в офисе "зеленых", когда там проходил сбор вещей для арестованных. Кстати, тогда с задержанием я разминулся чудом.

Они боятся солидарности.

Второе главное слово этих дней - отвага. Отвага людей, которые шли под дубинки. шли в автозаки. Вспомните две истории - фото красивой девушки, идущей в автозак с таким чувством внутренней силы, что его невозможно описать никакими словами...

И историю с флагом, который омоновцы бросили, а отважный мужчина по имени Андрей Осмоловский поднял на глазах у ОМОНа. Да как поднял! Этот тон, залихватский, с вызовом - "Поднимаем флаг обратно!" это просто лейтмотив.

Лейтмотив нашей жизни. Что люди делают все эти годы, борясь с несправедливой и жестокой системой? Поднимают флаг обратно! И поднимем. Сейчас в это верится, как никогда. Об этом говорят все.

Сейчас - надежда есть. Мы уже другие. И всем придется с этим считаться. Если каждый сделает все, что в его силах - подпишет открытку, соберет посылку - мы изменим все. Абсолютно все.

Одна из важнейших для меня книг "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" Владимира Короткевича. Она заканчивается библейскими словами "Выйшаў Сейбіт сеяць на нівы свае". Это очень важные слова.

По словам моей подруги Янины Пинчук, у каждого человека есть свое поле, в рамках которого он может действовать.

Найдите свое - и действуйте. Очень вас прошу. У нас появился шанс - давайте его не упустим. Давайте будем солидарными, будем вместе. И тогда - победим.

Жыве Беларусь!

Арамаис Миракян, белорусский литератор


Мнение

«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда Арамаис Миракян
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua
Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак
Идет белорусская весна
Идет белорусская весна Томаш Мацейчук


Интервью

Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции