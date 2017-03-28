Мингорисполком: Проезд в транспорте должен стоить в 2,5 раза дороже 104 28.03.2017, 9:53

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Фото: tut.by

Столичные транспортники посчитали, на сколько должен подорожать талончик для минчан.

По подсчетам чиновников, минчане оплачивали всего 43,4% себестоимости проезда во всем наземном общественном транспорте. Если говорить об отдельных видах транспорта, то мы оплачивали 38,5% проезда на троллейбусах-трамваях, 48,9% на автобусах, и 57% - в метро.

Какой процент от стоимости талона в этом году будет компенсироваться государством, пока неизвестно.

- 2017 год еще только начался, никто не знает, поднимутся тарифы на проезд или нет. Транспортные предприятия сокращают затраты на обслуживание транспорта. Процент, который будет покрываться субсидиями из бюджета, напрямую зависит от этого. Он может варьироваться в течение года, - рассказали kp.by в главном финансовом управлении Мингорисполкома.

Сейчас одна поездка на метро стоит 60 копеек, а на автобусе, троллейбусе, трамвае - 55. Если бы мы оплачивали 100% себестоимости, то талончик на троллейбус и трамвай обходился бы нам примерно в 1 рубль 42 копейки. Проезд в автобусе стоил бы примерно 1 рубль 12 копеек, а на метро - рубль.