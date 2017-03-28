закрыть
28 марта 2017, вторник, 14:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Мингорисполком: Проезд в транспорте должен стоить в 2,5 раза дороже

104
  • 28.03.2017, 9:53
  • 5,690
Фото: tut.by

Столичные транспортники посчитали, на сколько должен подорожать талончик для минчан.

По подсчетам чиновников, минчане оплачивали всего 43,4% себестоимости проезда во всем наземном общественном транспорте. Если говорить об отдельных видах транспорта, то мы оплачивали 38,5% проезда на троллейбусах-трамваях, 48,9% на автобусах, и 57% - в метро.

Какой процент от стоимости талона в этом году будет компенсироваться государством, пока неизвестно.

- 2017 год еще только начался, никто не знает, поднимутся тарифы на проезд или нет. Транспортные предприятия сокращают затраты на обслуживание транспорта. Процент, который будет покрываться субсидиями из бюджета, напрямую зависит от этого. Он может варьироваться в течение года, - рассказали kp.by в главном финансовом управлении Мингорисполкома.

Сейчас одна поездка на метро стоит 60 копеек, а на автобусе, троллейбусе, трамвае - 55. Если бы мы оплачивали 100% себестоимости, то талончик на троллейбус и трамвай обходился бы нам примерно в 1 рубль 42 копейки. Проезд в автобусе стоил бы примерно 1 рубль 12 копеек, а на метро - рубль.


Мнение

«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда Арамаис Миракян
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua
Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак
Идет белорусская весна
Идет белорусская весна Томаш Мацейчук


Интервью

Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции