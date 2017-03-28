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Ольга Майорова: Мы смеемся над их техникой и амуницией

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  • 28.03.2017, 11:31
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Ольга Майорова

То, что люди в воскресенье еще раз вышли на Площадь стало важнейшей финальной точкой.

Об этом активистка оппозиции Ольга Майорова заявила «Радыё Рацыя».

Активистка вышла 26 марта на Октябрьскую площадь в Минске с портретами своих единомышленников и друзей - общественной активистки Ольги Николайчик и активиста ОГП Олексы Клименко, задержанных 25 марта.

- То, что люди в воскресенье еще раз вышли на Площадь - для меня это была важнейшей финальной точкой. По крайней мере, того, что все понимают: бряцание щитами и демонстрация техники – на самом деле показатель слабости власти. Даже истерики. Мы понимали, что можем смеяться им в лицо, хохотать над их «амуницией». Мы стояли перед ними с бело-красно-белым флагом, а они ждали команды «фас» сверху. Хотя понимали и видели, что приказы «оттуда» становятся все более безумными. Нас собралось больше сотни: тех, что не могли не реагировать на массовое избиение людей. За то что вышли - большой, низкий им поклон!

- Тем более, они знали, что вновь подпадут под «хапун»...

- Однозначно! Все же видели, что подогнаны «вчерашние» автозаки, стоявшие у Академии Наук.

И если бы ОМОН не стал вытеснять с Площади, были бы еще сотни и сотни людей.


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