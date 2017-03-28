МИД Польши сделал официальное заявление в связи с событиями на День Воли в Минске 4 28.03.2017, 13:12

Фото: charter97.org

Режим Лукашенко нарушает основные права и свободы граждан.

Министерство иностранных дел Республики Польша опубликовало заявление в связи с событиями в Минске 25 марта 2017 года, пишет novychas.by Ниже следует полный текст заявления:

«27 марта 2017

Министерство иностранных дел с обеспокоенностью отметила способ, которым власти Беларуси препятствовали проведению мирного протеста в Минске 25 марта 2017 года.

Превентивные задержания и аресты, а также запугивания журналистов и деятелей независимых организаций, информация о которых доходила как на прошлой неделе, так и в день протеста, в том числе вторжение в офис организации «Весна» и усложнение манифестантам проезда на место демонстрации в Минске - это примеры нарушения основных гражданских свобод и прав человека в Беларуси.

Мы призываем службы правопорядка прекратить насилие и немедленно освободить задержанных из-под ареста.

Основания, на которых ЕС хочет строить постоянные отношения с Беларусью - это уважение прав человека и основных свобод, в том числе свободы слова, права на свободу собраний и объединений, и сохранение политических прав всех гражданских движений в соответствии с международными стандартами и обязательствами.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Польши»