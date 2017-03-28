Власти придумали новый налог для ИП 2 28.03.2017, 13:15

Фото: «Радыё Свабода»

На этот раз «инициативу» проявило Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства хочет сделать для ИП фиксированный размер платы за упаковку ввезенного товара.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства подготовлен проект постановления Совета министров, который предусматривает установление фиксированного размера платы за ввоз товаров в полимерной, стеклянной, бумажной и (или) картонной упаковках, упаковке из комбинированных материалов для индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, а также утверждение упрощенной формы ежеквартальной отчетности для данного круга субъектов, пишет «Ежедневник».

Соответствующее решение принято по итогам заседания рабочей группы по вопросам ИП. Повестка дня заседания была посвящена проблемным вопросам индивидуальных предпринимателей в области обращения с отходами производства и потребления.

На предыдущем заседании предпринимателями – членами рабочей группы был поднят вопрос о необходимости вывода ИП, занимающихся розничной торговлей товарами легкой промышленности, из-под действия норм указа № 313 ввиду незначительности объема отходов от этой деятельности и, соответственно, нецелесообразности ведения отчетности.

По вопросу внесения изменений в указ № 313 Минжилкомхоз сообщил об отсутствии возражений против отмены обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ввоз товаров в упаковке для розничной торговли (плательщиков единого налога).

При этом Минжилкомхоз заявил о готовности подготовить отдельные положения по внесению изменений в указ № 313 в части отмены обязанности в отношении индивидуальных предпринимателей, плательщиков единого налога, для включения в комплексный документ по отмене излишних требований и правил в отношении хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в свою очередь сообщило о том, что подготовлены изменения в постановление Минприроды от 22 октября 2010 года №45, законодательно закрепляющие норму об обязанности арендодателей (на рынках и в торговых центрах) разрабатывать инструкцию по обращению с отходами производства, которая будет включать порядок обращения с отходами, образующимися у арендаторов – индивидуальных предпринимателей.

Предполагается, что данные изменения вступят в силу в середины апреля 2017 года. Участники заседания обсудили актуальные темы, волнующие предпринимателей, которые будут рассмотрены рабочей группой по вопросам ИП в первой половине 2017 года.