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РФ перебросила под Витебск сотни военных для подготовки учений «Запад-2017»

  • 28.03.2017, 13:47
Фото: mk.ru

Около тысячи военнослужащих и более 200 единиц техники задействованы в белорусско-российских учениях в Витебской области.

Об этом сообщает interfax.by со ссылкой на министерство обороны Беларуси во вторник.

"В практических действиях задействовано до 1000 военнослужащих, более 200 единиц военной, специальной и автомобильной техники, а также около 10 единиц авиационной техники", - проинформировали в министерстве.

Там отметили, что с 28 марта по 6 апреля на территории Витебской области проводится плановое тактическое учение со 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой с привлечением воинских частей и подразделений сил специальных операций Вооруженных сил. В учении также принимает участие усиленная парашютно-десантная рота 217-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России.

По данным Минобороны, в рамках мероприятия белорусские и российские десантники отработают вопросы ведения совместных действий по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп, тактических воздушных десантов и незаконных вооруженных формирований условного противника с применением средств разведки, артиллерии и авиации.

В ходе тактического учения будет опробовано вооружение и военная техника, которые в ближайшее время поступят на вооружение в силы специальных операций Вооруженных сил, сообщили в военном ведомстве.

Там уточнили, что такие мероприятия совместной боевой подготовки проводятся ежегодно на полигонах двух стран. Тема нынешних учений "Подготовка и ведение совместных действий в ходе операции региональной группировки войск (сил)".

По информации Минобороны, учение проходит под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси в три этапа. Активная фаза учения пройдет с 1 по 5 апреля.

В Минобороны добавили, что учение в Витебской области станет продолжением очередного этапа подготовки к участию в совместном стратегическом учении Вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017".


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