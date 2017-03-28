Гарри Погоняйло: Судьям придется ответить за свои бессовестные приговоры 11 28.03.2017, 14:10

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Правозащитник считает, что люстрация в белорусской судебной системе неизбежна.

Чиновники и судьи должны знать, что рано или поздно придется отвечать за свои поступки, считает бывший судья Гарри Погоняйло, соглашаясь с необходимостью проведения в Беларуси кадровой люстрации.

Придет время, когда судьям придется ответить за свои бессовестные приговоры, рассказал Гарри Погоняйло в интервью cайту belaruspartisan.org:

- Большинство судей сегодня просто потеряли совесть. Многие судьи профессионально деформированы. Я могу сказать только одно: оппозиция правильно сегодня думает о необходимости проведения кадровой люстрации. И необходимо будет разработать и принять соответствующий закон. Это не приговор к повешению, но запрет на продолжение государевой службы.

Сегодня судьи зарабатывают себе хорошую государственную пенсию, в разы большую той, которую получают простые белорусы. А их нужно перевести на обычную. Есть страховой стаж – получи пенсию такую же, как и рабочий с завода и живи в свое удовольствие.

А если будут выявлены преступления против правосудия, заведомо неправосудные приговоры – тогда нужно ставить вопрос о привлечении судей к уголовной ответственности, если не истекут сроки давности или если законодатель не продлит давностные сроки за эти преступления в отношении тех, кто их совершал.

- Мне тоже кажется, что такие решения судей, как, например, в отношении того же Алеся Логвинца и многих других, осужденных за акции мирного протеста, прощать нельзя.

- Чиновники и судьи должны знать, что рано или поздно придется отвечать за свои поступки. Сегодня они спят спокойно, потому что со всех сторон прикрыты. Система правосудия должна адекватно воспринимать критику. И за злоупотребления, за заведомо неправосудные приговоры судьи должны нести ответственность. И они должны об этом знать.

- За последние годы не могу вспомнить ни одной истории о том, чтобы хоть один судья, уже уйдя на пенсию, признал свои ошибки. Хотя, казалось бы, уже нечего терять…

- Судьи вмонтированы в эту систему власти, включены в борьбу с инакомыслием. И те, кто против власти – их чуть ли персональные враги! Судьям приказали – и они жестко, по-солдатски выполняют этот приказ. Ни шага в сторону! Потому что если ты начнешь колебаться – сразу вон из системы, вон из профессии.

Ведь почему Лукашенко держит многих судей на сроках – до пяти лет? Назначает, но не пожизненно, а на конкретный срок. Потому что это проверочка, короткий поводок. И если что не так – мы тебе просто не продлим контракт.

- Ну да, вот так и зарабатываются пенсии на сто долларов больше, чем у других…

- До 70 процентов окладов, которые судьи получают перед пенсией, они потом имеют в виде пенсии. А те, кто работает в вышестоящих судах и имеет особые заслуги, получают и того больше. В таких случаях уже персонально может принимать решение Лукашенко.

- А зарплаты у них случайно от количества обвинительных приговоров не зависят? А то, судя по последним решениям судов по административным делам, складывается впечатление, что судьям премии выписывают за это…

- Нет, их оклады зависят от их классного чина.

Лукашенко назначает судей. Лукашенко присваивает им классные чины. Лукашенко им устанавливает оклады. Лукашенко им дает соцпакет, в том числе всякого рода льготы – и на санаторное лечение, на оздоровление и прочее. Лукашенко им дает пенсионное обеспечение, жилье.

Так что белорусские судьи сегодня полностью находится в руках Лукашенко. Поэтому судьи – рабы этой власти. Они беспрекословно ей подчиняются. И судебная система работает в связке с правоохранительными органами.

- Одним словом, те, кто сегодня выносит скандальные приговоры, знают, ради чего работают…

- Да. И многие говорят: ну а что мы можем сделать, вы же понимаете, в каких условиях мы вынуждены работать? У нас семьи, дети… Мне всегда в таких случаях хочется спросить: а совесть как?

- А от председателя Верховного суда Валентина Сукало многое в этой ситуации зависит? Мне кажется, был какой-то очень короткий период, когда он вроде бы пытался противостоять системе…

- Сукало никогда не пытался противостоять системе. Он всегда облизывал эту власть. Он был такой при советах и остался таким же при Лукашенко. Действительно, он человек разумный, профессионально грамотный, но он вмонтирован в систему и знает, почему так долго служит этой власти.

А власть готова к этому прислужничеству. И продлевает с ним, соответственно, контракт. Хотя у него уже и возраст почтенный, но он все равно продолжает служить.

А еще меня просто бесит, когда Лукашенко приглашает на совещания руководителей силовых структур, дает всем там разнос и один из ближайших к нему на таких совещаниях – господин Сукало.

- Ну да, всегда сидит с таким серьезным видом.

- Он вообще не должен там светиться! Пусть Лукашенко один на один дает ему указивки и он берет под козырек. Но он не должен принимать участия в подобных мероприятиях! Это противно выглядит!

Или Сукало сам не понимает, что творит или таким образом демонстрирует: мол, ребята, мы вместе с властью и силовиками, никакой независимости судов в принципе обеспечить не можем. И поэтому не стоит ожидать, что судьи будут выносить справедливые, законные решения, будут защищать наши права. Не надейтесь, не будет этого!

Вот что означает присутствие Валентина Сукало на подобных совещаниях. Сукало – самый обычный карьерист.

Судьи вместо того, чтобы быть независимыми арбитрами, борются на стороне несправедливости.

Когда-то меня российские корреспонденты спросили: а как вы можете охарактеризовать ситуацию в Беларуси? Я перефразировал одно известное ленинское изречение: Беларусь – это лукашизм плюс сукализация всех судов. Сегодня, кстати, это по-прежнему актуально.

- Все-таки прав экс-глава "Амкодора" Василий Шлындиков, который говорит, что прежде всего Беларуси необходима не экономическая, а судебная реформа.

-- Ни один здравомыслящий инвестор в Беларусь не придет с крупным капиталом, если будет понимать, что независимых судов в этой стране нет. Не на кого опереться, если вдруг какой-то конфликт случится между властью и инвестором. Мы знаем, как пожирали некоторых инвесторов, как у них отбирали бизнесы. Это демонстрировалось не раз! Поэтому независимый суд – это основа правового государства.