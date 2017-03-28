Эксперты ООН назвали лучшие страны мира для жизни 6 28.03.2017, 14:21

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Специалисты оценили 197 стран и выяснили, где люди живут дольше и счастливее.

В рамках ежегодного исследования 2016 Human Development Report (перевод – nv.ua), специалисты оценивали все 197 стран по таким критериям, как: уровень жизни и образования, финансовое положение и удовлетворенность работой, обеспечение прав и свобод человека, чувство счастья и многое другое.

В результате, самой лучшей страной для жизни признана Норвегия. На втором месте разместилась Австралия, а на третьем - Швейцария. Украина занимает 84 строчку и отнесена к категории стран с высоким уровнем жизни населения. Также, в эту категорию вошли: Китай, Бразилия, Турция и другие страны.

Топ-10 лучших стран по версии ООН

1. Норвегия

2. Австралия

3. Швейцария

4. Германия

5. Дания

6. Сингапур

7. Нидерланды

8. Ирландия

9. Исландия

10. Канада