«Это моя территория!»: Протестовавшая на кране минчанка взяла в руки вилы 5 28.03.2017, 14:46

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Фото: onliner.by

Сегодня проходило выселение семьи Игнатовичей из их дома возле водохранилища Дрозды.

Судебные приставы приехали к порогу дома №77 на улице Ржавецкой в 11 часов утра — все для того, чтобы переместить 10 человек из одного дома, ставшего на пути «Олимпик-парка», в три квартиры в разных концах города, сообщает onliner.by.

Сразу после составления судебными исполнителями акта семья должна покинуть дом, однако Светлана (невестка забравшейся на кран пенсионерки) решила не уступать.

— Мы пойдем до конца и не будем брать ключи! — полна эмоций девушка.

Игнатовичи уже увезли свои вещи из прославившегося на весь Минск дома, не торопится выезжать только Татьяна Маринчик — новая супруга хозяина дома, которая планирует обжаловать решение суда о своем выселении.

Решение принято только по 10 прописанным здесь жильцам, Татьяну Маринчик трогать пока не будут.

— Как только в силу вступит решение суда по поводу Маринчик, в доме будет проведено такое же мероприятие, как сегодня. Надеюсь, Татьяна Александровна — более цивилизованный человек, а потому выселится добровольно, — высказался представитель застройщика. По его словам, кроме вещей Маринчик, в доме еще остаются вещи и других (уже бывших) собственников.

— По закону Маринчик не положена никакая компенсация, выселяться она будет в соответствии с действующим законодательством, — продолжил представитель «Тапаса». — На сегодня оценка второго участка размером в 20 соток еще не произведена. 6 марта сюда приезжал сотрудник «Белгипрозема», но собственники не предоставили ему доступ к участку. Размер убытков мы сможем оценить в ближайшее время.

По решению суда собственники дома получат три квартиры в Минске вместо снесенного дома. Семью такой вариант не радует. Когда представители компании-застройщика вошли во двор, Татьяна Игнатович вступила с ними в полемику и даже взяла в руки вилы. «Это моя территория!», - эмоциональнв выкрикнула протестовавшая на кране женщина.

Игнатович уверяет, что семью обманули, не предоставив им возможность получить денежную компенсацию.

На это сотрудник «Тапаса» ответил, что, судя по последнему заявлению семьи, они просили именно три квартиры, а не деньги.

— Если этим людям не нужна квартира, они могут продать ее и поделить деньги. Мы работаем на законных основаниях, исполняя решение суда, — объяснили в компании застройщика.

После составления актов судебными исполнителями Маринчик заперла дверь на ключ, мотивируя это тем, что вещей Игнатовичей в доме нет, а позволять описывать свои собственные она не собирается. Все переместились на улицу.

Судебные исполнители ознакомили Игнатовичей с составленными актами в присутствии понятых. Юрист застройщика подписал документы, Игнатовичи ставить подписи отказались, ключи от предоставленных квартир не взяли.

Эмоциональная и насыщенная событиями встреча двух уже ставших непримиримыми сторон подошла к концу. Но очевидно, что это еще не завершение истории: Игнатовичи надеются, что им удастся вернуться в свой дом несмотря ни на что. Пока все судебные тяжбы лягут на плечи Татьяны Маринчик, которая еще зарегистрирована в доме и собирается пройти все судебные инстанции.