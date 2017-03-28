Данкверт: Большая часть овощей и фруктов из Беларуси поступает в РФ в обход КПП 5 28.03.2017, 16:17

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Сергей Данкверт

Это делается для того, чтобы скрыть поставки из стран, на которые распространяется российское продовольственное эмбарго.

Значительная часть овощей и фруктов из Беларуси поступает в РФ в обход контрольно-пропускных пунктов. Это делается для того, чтобы скрыть поставки из стран, на которые распространяется российское продовольственное эмбарго, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Мы глубоко озабочены тем, что данные белорусской статистики о поставках отдельных видов растениеводческой продукции в РФ не соответствуют информации, которая находится в информационной системе Россельхознадзора. Эта система отражает то, что проходило через контрольно-пропускные пункты, это реальные объемы поставок», - сообщил «Интерфаксу» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, по данным белорусской статистики, в 2016 году в РФ было отправлено 113 тыс. тонн яблок. Россельхознадзор же зарегистрировал их поступление в объеме 139 тыс. 963 тонны.

«Картофель. По их статистике, было отправлено 81 тыс. 592 тонны, наша система зарегистрировала 212 тыс. 493 тонны. Капуста белокочанная. 17 тыс. 806 тонн и 59 тыс. 552 тонны соответственно», - сообщил Данкверт, подчеркнув, что по этим поставкам есть все данные: номера машин, товарно-транспортные накладные, сертификаты.

Как отметил Данкверт, статистика говорит и о том, что часть поставок шла в обход контрольно-пропускных пунктов. «К примеру, персики. По данным белорусской статистики, в Россию их было отправлено 87 тыс. тонн, а через пункты пропуска проехало только 49 тыс. тонн. Понятно, что персики были из санкционных стран, - сказал он. - Та же ситуация и по киви. Непонятно, откуда взялось их более 2 тыс. тонн».

По данным Россельхознадзора, в 2016 году из Беларуси было ввезено почти 3,7 тыс. тонн мандаринов, хотя, по данным белорусской статистики, отправлено 9,3 тыс. тонн. «По шампиньонам тоже показатели разные: белорусские данные говорят о том, что в РФ направлено почти 28,5 тыс. тонн этих грибов, а через пункты пропуска прошло 22 тыс. тонн», - сказал глава службы.

«Это говорит о том, что белорусская статистика не отражает реальный ввоз продукции, - сказал Данкверт. - Часть овощей и фруктов въезжает в РФ нелегально, это делается для того, чтобы скрыть страну происхождения продукции, потому что она явно не белорусская».