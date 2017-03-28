В центре Барселоны прошла акция солидарности с белорусами

В центре Барселоны прошла акция солидарности с белорусами3
- 28.03.2017, 18:53
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Белорусы провели в Испании демонстрацию в знак солидарности с избитыми и незаконно арестованными согражданами.
Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила бывшая журналистка «БелГазеты» Анна Барабан.
«Мы провели в центре Барселоны небольшую, но очень важную демонстрацию в знак солидарности с избитыми и незаконно арестованными друзьями, коллегами, согражданами. Жыве Беларусь! No a la dictadura en Europa!», - сообщила Анна Барабан.