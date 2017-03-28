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Американская баскетболистка будет выступать за сборную Беларуси

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  • 28.03.2017, 18:47
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26-летняя американская разыгрывающая Александрия Мария Бентли стала натурализованной белоруской.

Она сыграет за национальную сборную на июньском чемпионате Европы, который пройдет в Чехии, сообщает pressball.by.

Спортсменка родилась в Индианаполисе, штат Индиана. В 2013 году была выбрана под тринадцатым номером на драфте WNBA клубом "Атланта Дрим", однако затем перешла в "Коннектикут Сан", за который и выступала минувшим летом (статистика: 12,9 очка, 1,9 подбора, 2,5 передачи за 28,8 минуты в среднем за игру).

Два года назад Алекс вошла в состав участников "Матча звезд" лиги. Параллельно баскетболистка выступает в Старом Свете. Нынешний сезон защитница проводит в составе середняка турецкой лиги "Адана" (Мерсин) и является лидером команды по набранным очкам (17,2 в среднем за матч) и результативным передачам (3,8).

Ранее за Беларусь выступала натурализованная американка Линдсей Хардинг, однако после Олимпиады в Рио-де-Жанейро заявила о завершении карьеры в белорусской сборной.


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