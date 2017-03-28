Виктор Марчик: Власти своими действиями подталкивают людей к очередным акциям 1 28.03.2017, 19:15

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Виктор Марчик

Фото: «Радыё Свабода»

Слонимский активист призвал белорусов продолжать борьбу.

Марчик был осужден Слонимским районным судом на пять суток ареста за участие в «Марше нетунеядцев».

После пяти суток отсидки Виктор Марчик ни на что не жаловался, говорил, что многие милиционеры с пониманием относились к его аресту. Не жаловался и на здоровье, обидно только было за власти, передает «Радыё Свабода».

- Мне и сейчас хочется спросить у наших властей - почему они со мной так поступили? До акции мы проводили переговоры относительно того, что встреча с председателем райисполкома будет носить мирный характер, митинговать не будем, придем без флагов и плакатов. Все так и произошло, а в суде даже не удовлетворили моего ходатайства, чтобы в качестве свидетеля допросить заместителя председателя райисполкома Екатерину Рутковскую. У меня сейчас люди спрашивают - за что тебя посадили? Все были свидетелями, что я не нарушал закона.

Виктор Марчик был единственным человеком в Слониме, которого задержали люди в штатском и бросили в автобус без опознавательных знаков. После отбытия наказания Марчик заявил, что этим его не запугаешь:

- Наоборот, своими действиями они подталкивают людей к действиям и очередным акциям. Нужно добиваться отмены декрета. Думаю, что люди платить так или иначе не будут, и за это время следует организовать юридическую помощь всем, кому она нужна в этом вопросе.