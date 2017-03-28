Международный ПЕН-центр: Виновные в применении силы в Минске должны быть привлечены к ответственности 28.03.2017, 19:28

Действия белорусских органов безопасности должны быть независимо и беспристрастно расследованы.

В нем говорится, что белорусские власти должны немедленно освободить всех арестованных во время мирных протестов и остановить милицейское насилие.

«Беларусь переживает самые массовые протесты за последние годы, но вместо того, чтобы позволить людям мирно протестовать, белорусские власти, похоже, намерены подавить инакомыслие. Это неприемлемо, — говорит Дженнифер Клемент, президент международного ПЕН-центра. — Любой человек, арестованный только за то, что осмелился высказать недовольство вслух, должен быть немедленно освобожден».

«Нет никакого оправдания для насильственного штурма мирного протеста. Действия белорусских сил безопасности должны быть независимо и беспристрастно расследованы, а виновные в чрезмерном применении силы должны быть привлечены к ответственности», — говорит Кятлин Кальдмаа, международный секретарь ПЕН-центра.

«Мы глубоко обеспокоены постоянными сообщениями об арестах писателей, журналистов и книготорговцев по всей Беларуси. Некоторые говорили, что их жестоко избили и лишили доступа к адвокатам, — говорит Анна Янкута, вице-президент Белорусского ПЕН-Центра. — Мы настоятельно призываем белорусские власти расследовать эти заявления и освободить всех задержанных за мирное выражение своих взглядов».

Ранее с заявлением по поводу задержаний выступил белорусский ПЕН-центр.