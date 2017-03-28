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В Гродно появилось белорусскоязычное такси с орнаментом

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  • 28.03.2017, 19:33
Фото: autogrodno.by

На прошлой неделе в Гродно появилась новая служба такси - «Выдатнае».

Как пишет autogrodno.by, автомобили этой службы оклеены белорусским орнаментом, а диспетчеры общаются по-белорусски.

Все автомобили оклеены различными орнаментами. Беседы с пассажирами в службе стараются поддерживать на белорусском языке.

Диспетчер Юля говорит, что гродненцы благосклонно относятся к белорусскоязычным обращениям.

«За эту неделю только одна женщина попросила говорить по-русски, а один парень не понял, что значит «Чакайце 5-7 хвiлiн». Но вообще, реакция позитивная, и претензий не было», - говорит девушка.

Фото: autogrodno.by
Фото: autogrodno.by
Фото: autogrodno.by

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