В Гродно появилось белорусскоязычное такси с орнаментом

В Гродно появилось белорусскоязычное такси с орнаментом6
- 28.03.2017, 19:33
На прошлой неделе в Гродно появилась новая служба такси - «Выдатнае».
Как пишет autogrodno.by, автомобили этой службы оклеены белорусским орнаментом, а диспетчеры общаются по-белорусски.
Все автомобили оклеены различными орнаментами. Беседы с пассажирами в службе стараются поддерживать на белорусском языке.
Диспетчер Юля говорит, что гродненцы благосклонно относятся к белорусскоязычным обращениям.
«За эту неделю только одна женщина попросила говорить по-русски, а один парень не понял, что значит «Чакайце 5-7 хвiлiн». Но вообще, реакция позитивная, и претензий не было», - говорит девушка.