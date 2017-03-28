Тиллерсон в Брюсселе будет добиваться от НАТО давления на РФ 28.03.2017, 20:59

Рекс Тиллерсон

По словам госсекретаря США, необходимо положить конец агрессии РФ против соседей.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует в ходе своей предстоящей поездки в Брюссель добиваться от НАТО в том числе продолжения давления на Россию, чтобы она прекратила агрессию против соседей, передает ТАСС.

Об этом заявил во время телефонного брифинга для журналистов сотрудник Госдепартамента США высокого ранга.

По его словам, глава внешнеполитического ведомства США намерен говорить в пятницу в бельгийской столице с коллегами из стран-членов НАТО о «разделяемой приверженности улучшению ситуации на востоке Украины».

В связи с этим Тиллерсон собирается указать на «необходимость для НАТО оказывать давление на Россию, чтобы положить конец ее агрессии против соседей и добиться выполнения минских обязательств».

Представитель Госдепартамента также сообщил, что новая администрация США собирается добиваться от Организации Североатлантического договора увеличения ее роли в борьбе с терроризмом.

Он рассказывал о намеченном на 31 марта визите госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Брюссель для встречи с коллегами из стран-членов НАТО.

По словам ведущего брифинга, шеф американской дипломатии планирует довести до сведения партнеров в бельгийской столице, что у президента США Дональда Трампа есть «две прочные цели», касающиеся НАТО.

Первая - это доведение государствами-членами Североатлантического договора расходов на оборону как минимум до уровня в 2% ВВП, пояснил упомянутый американский дипломат.

А вторая, отметил он, заключается в том, что НАТО, по мнению нынешнего правительства США, следует «расширить свою роль в борьбе с терроризмом».