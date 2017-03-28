Трамп отменил указы Обамы о борьбе с глобальным потеплением 2 28.03.2017, 22:21

Новый указ Трампа введет 14-месячный мораторий на выдачу лицензий на добычу угля на федеральных землях.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который пересматривает план по ограничению выбросов парниковых газов на угольных электростанциях, передает РБК со ссылкой на The Associated Press.

Этот план был введен прошлым главой государства Бараком Обамой. Новый указ Трампа введет 14-месячный мораторий на выдачу лицензий на добычу угля на федеральных землях.

«Все, что нам нужно — вернуть наши рабочие места, наши мечты и снова сделать Америку богатой [страной]», — заявил Трамп во время церемонии в штаб-квартире Агентства по охране окружающей среды.

Помимо этого, указ предусматривает пересмотр контроля за сокращением выбросов метана при добыче нефти и природного газа.

В конце февраля газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп планирует подписать документ, который снимает ограничения на выбросы парниковых газов для энергопредприятий.

Среди других планов Трампа было желание изменить «Правило использования водных ресурсов США», утвержденное Обамой в 2015 году. Положение касается 60% водных объектов страны и оно ограничивает работу предприятий, которые могут загрязнять окружающую среду.

Во время предвыборной кампании Трамп критиковал стремление США использовать программы по борьбе с изменением климата. Он называл теорию об изменении климата «аферой». По его мнению, ее разработали китайцы, чтобы уничтожить американскую промышленность.

Среди предвыборных обещаний Трампа был выход из Парижского соглашения по климату. Его подписали в конце 2015 года 196 стран, включая США. Документ предполагает, что до 2020 года развивающиеся страны получат $100 млрд в год для решения климатических проблем. Эти средства им должны выделить другие государства, подписавшие договор.

Однако в конце февраля The Wall Street Journal сообщила, что дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, который является советником американского президента, убедили главу США не выходить из Парижского соглашения по климату.

Иванка Трамп и Кушнер считают, что проблемы экологии и климатические решение вопроса об изменении климаты должны стать приоритетными направлениями в работе администрации президента США.