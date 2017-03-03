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Выборы президента РФ могут пройти в годовщину аннексии Крыма

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  • 3.03.2017, 22:14
Фото: Коммерсант

Президентские выборы в России могут пройти в 2018 году 18 марта.

Такое предложение содержится в поправках к избирательному законодательству, внесенных в пятницу в Госдуму РФ членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым, передает «Радио Свобода».

Согласно действующим нормам, выборы должны пройти в воскресенье, 11 марта. Однако поправки предусматривают возможность их переноса на неделю.

Сами авторы поправок утверждают, что преследуют цель «либерализации» законодательства о выборах. В частности, документ предусматривает упрощение процедуры регистрации наблюдателей, а также отмену открепительных удостоверений.

18 марта 2014 года Владимир Путин объявил об оккупации Крыма Россией. Большинство стран мира и ООН считают это «присоединение» незаконным и по-прежнему признают Крым частью территории Украины.

Телеканал «Дождь» в пятницу со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме России сообщил, что в нынешнем году в центре Москвы не будет торжеств, посвященных годовщине аннексии. От масштабного празднования решили отказаться, поскольку в прежние годы на концерт на Красной площади приходилось, как утверждают собеседники «Дождя», «сгонять» бюджетников.


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