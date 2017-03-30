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Евгений Липкович: Лукашенко - слабый демагог, заложник обстоятельств и трус

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  • 30.03.2017, 8:36
Евгений Липкович
Фото: budzma.by

Боящегося белорусский народ диктатора не стоит воспринимать серьезно.

Об этом в «Фейсбуке» написал известный белорусский блогер Евгений Липкович.

«У меня часто спрашивают: какой у тебя план? И я отвечаю: евреи пережили Римскую империю, инквизицию и Гитлера. Хотите пережить Лукашенко - перестаньте относится к нему серьезно. И вы увидите, что это слабый демагог, заложник обстоятельств и трус, который боится собственного народа».


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