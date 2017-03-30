Евгений Липкович: Лукашенко - слабый демагог, заложник обстоятельств и трус

Евгений Липкович: Лукашенко - слабый демагог, заложник обстоятельств и трус4
- 30.03.2017, 8:36
Боящегося белорусский народ диктатора не стоит воспринимать серьезно.
Об этом в «Фейсбуке» написал известный белорусский блогер Евгений Липкович.
«У меня часто спрашивают: какой у тебя план? И я отвечаю: евреи пережили Римскую империю, инквизицию и Гитлера. Хотите пережить Лукашенко - перестаньте относится к нему серьезно. И вы увидите, что это слабый демагог, заложник обстоятельств и трус, который боится собственного народа».