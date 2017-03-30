Очередь на улучшение жилья в Беларуси растянулась на 28 лет 30.03.2017, 9:47

Фото: kapital.kz

Всего в очереди стоит почти 700 тысяч человек.

По информации на сайте Национального статистического комитета в 2016 году в Беларуси получили жилье и улучшили жилищные условия 24,2 тыс. граждан (семей). Среди них 9,9 тыс. молодых семей, 4,3 тыс. многодетных семей, 1,3 тыс. граждан (семей), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2016 года состояло 694 тыс. граждан (семей), что на 24,3 тыс. меньше, чем на конец 2015 года, в городах и поселках городского типа – на 20,4 тыс., в сельских населенных пунктах – на 3,9 тыс. граждан (семей) меньше.

Для того, чтобы вся нынешняя очередь в 694 тысячи человек «рассосалась» нужно более 28 лет.