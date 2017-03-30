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Стала известна цена Galaxy S8 и Galaxy S8+ в Беларуси

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  • 30.03.2017, 11:44
  • 9,430
Фото: Mark Kauzlarich/Bloomberg/Getty Images

Смартфоны начнут продаваться в Беларуси 28 апреля — на неделю позже мирового старта продаж.

Об этом tut.by сообщили в белорусском представительстве Samsung.

Официальная цена Galaxy S8 в Беларуси составит 1849 рублей. Galaxy S8+ будет стоить 1999 рублей.

В Европе Galaxy S8 оценили в 799 евро (1617 рублей по текущему курсу), Galaxy S8+ - в 899 евро (1819 рублей). В России за новинки придется отдать 54 990 и 59 990 российских рублей соотвественно (1810 и 1975 белорусских рублей).

Во всем мире предзаказ на устройства открывается с 30 марта. Глобальный старт продаж Galaxy S8 и Galaxy S8+ намечен на 21 апреля.

Напомним, презентация новых флагманов Samsung прошла вчера. Оба устройства получили корпусы из стекла и металла с закругленными на манер предыдущих смартфонов Galaxy Edge безрамочными дисплеями.

Впервые в серии Galaxy S исчезла физическая кнопка «Домой», ее место заняли экранные клавиши навигации. Отдельную кнопку получил голосовой ассистент Bixby, основанный на технологиях искусственного интеллекта.


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