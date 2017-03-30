Минтруда: Размеры пенсий увеличены не будут 8 30.03.2017, 19:40

Власти Беларуси не намерены увеличивать размеры социальных пенсий.

Об этом сообщила начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич во время онлайн-конференции на тему «Пенсионное обеспечение: сегодня и завтра», передает БелТА.

Наталья Мурашкевич проинформировала, что социальную пенсию в стране получают 63,1 тыс. человек. Размер социальной пенсии зависит от категории ее получателей.

«В республиканском бюджете и бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения расходы на увеличение размеров социальных пенсий не запланированы», - сообщила Мурашкевич.