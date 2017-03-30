закрыть
30 марта 2017, четверг, 21:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Парламент Венесуэлы обвинил президента Мадуро в госперевороте

  • 30.03.2017, 20:35

Последние решения Верховного суда, ослабляющие власть подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи, являются установлением диктатуры.

Национальная ассамблея Венесуэлы категорически не согласна с последними решениями Верховного суда (ВС) и считает их противоречащими Конституции. Об этом заявил председатель парламента южноамериканской страны Хулио Борхес, передает ТАСС.

Ранее ВС наделил президента страны Николаса Мадуро возможностью действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя полномочия высшего законодательного органа до тех пор, пока будет сохраняться «ситуация неуважения» по отношению к судебной власти.

«Николас Мадуро устроил государственный переворот в Венесуэле, - заявил Борхес. - Отличие этих двух решений от предыдущих в том, что они предоставляют Николасу Мадуро все возможности для того, чтобы делать все, что он хочет». По мнению Борхеса, это противоречит основному закону государства и означает установление диктатуры в Венесуэле, и весь мир в этот момент должен помочь южноамериканской стране. «Любое решение, нарушающее Конституцию, не имеет силы», - подчеркнул политик.

«Ситуация неуважения» заключается в том, что парламент не выполнил требование ВС о признании недействительным избрания депутатов от штата Амасонас в декабре 2015 года. Тогда судебный орган принял соответствующее решение из-за нарушений, выявленных в процессе голосования.


Мнение

Время веры и надежды
Время веры и надежды Арамаис Миракян
Ваван
Ваван Лявон Вольскі
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!