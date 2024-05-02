закрыть
2 мая 2024, четверг, 15:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цепкало обвинил генпрокурора Шведа в незаконной продаже его квартиры

8
  • 2.05.2024, 14:25
  • 2,962
Цепкало обвинил генпрокурора Шведа в незаконной продаже его квартиры
Валерий Цепкало

И требует завести на него уголовное дело.

Экс-претендент в кандидаты в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что отправил заявление в Генпрокуратуру: он требует завести уголовное дело на ее руководителя — Андрея Шведа. Об этом политик сообщил в telegram. Причина этого заявления — проданная с аукциона недвижимость семьи оппозиционера.

«Имеются веские основания предполагать, что в незаконной продаже квартиры по цене значительно ниже рыночной основным выгодополучателем явился гражданин Швед А.И.», — заявил Цепкало.

Трехкомнатную квартиру, принадлежащую Валерию Цепкало, 9 апреля со второй попытки продали на аукционе. Ее купили почти за 396 тысяч рублей.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс
История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип