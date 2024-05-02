Цепкало обвинил генпрокурора Шведа в незаконной продаже его квартиры 8 2.05.2024, 14:25

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Валерий Цепкало

И требует завести на него уголовное дело.

Экс-претендент в кандидаты в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что отправил заявление в Генпрокуратуру: он требует завести уголовное дело на ее руководителя — Андрея Шведа. Об этом политик сообщил в telegram. Причина этого заявления — проданная с аукциона недвижимость семьи оппозиционера.

«Имеются веские основания предполагать, что в незаконной продаже квартиры по цене значительно ниже рыночной основным выгодополучателем явился гражданин Швед А.И.», — заявил Цепкало.

Трехкомнатную квартиру, принадлежащую Валерию Цепкало, 9 апреля со второй попытки продали на аукционе. Ее купили почти за 396 тысяч рублей.