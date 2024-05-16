В эти выходные пройдет «Ночь музеев» 16.05.2024, 23:28

Вот что обещают в программе.

В ночь с субботы на воскресенье музеи Беларуси будут работать намного дольше привычного. Все дело в международном дне музеев, который ежегодно отмечают именно 18 мая. Как правило, в этот день можно посмотреть не только экспозиции, но и принять участие в мероприятиях, мастер-классах, квестах, послушать уникальные лекции и экскурсии. А главное — провести в культурных стенах можно почти всю ночь, пишет «Онлайнер». Тема мероприятий этого года звучит так: «Музеи: образование и исследования», а вот варианты, куда можно сходить.

Национальный художественный музей

Здесь гостей ждут в 18:00 — как раз в это время «Ночь музеев — 2024» будет официально открыта. После старта начнут работать площадки с мастер-классами по скетчингу, линогравюре, росписи бумажной посуды, шоперов, вытинанке — и все это только часть интерактивов для гостей. Еще обещают танцы, наблюдение за Луной и флешмоб с хором — кажется, правило «не шуметь» в эту ночь совсем отменяется.

Цена: 7—15 рублей.

Музей истории города Минска

Пишут, что здесь продолжат традицию с квестами. В этот раз участники получат новые знания и навыки в ювелирном деле, оригами, составлении цветочных композиций и стихосложении. Маршрут квеста объединит сразу 4 локации: Минскую городскую ратушу (пл. Свободы, 2А), археологический музей (ул. Кирилла и Мефодия, 6), художественную галерею Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15) и выставочные залы на ул. Раковской, 17. Присоединиться можно в любой точке, но нужно успеть до 20:00.

Также заявлены две музыкальные программы: в 19:00 и 22:00. Кстати, по билету можно сходить еще и в галерею искусств Леонида Щемелева и гостиную «Высокое место».

Цена: 15—25 рублей.

Музей «Лошицкая усадьба»

Здесь в одной программе объединят пять направлений: музейное, декоративно-прикладное, музыкальное, танцевальное и театральное. Заявлена творческая встреча с художником-керамистом, показ сказок-диафильмов, мастер-класс по историческим танцам и квест. Еще можно будет послушать живую музыку и посмотреть спектакль. Стартует все в 19:00.

Цена: 5—10 рублей.

Галерея FARBA

Если в теме мемов у вас самые минимальные знания, то вот вариант, как восполнить пробел. На необычной выставке заявлены больше 100 мем-экспонатов. Экскурсии в «Ночь музеев» будут проводить с 19:30 (на русском и белорусском языках). Еще обещают мемные сувениры, квест и даже подкаст — все, что так близко и понятно зумерам.

Цена: 10—14 рублей.

Літаратурны музей Петруся Броўкі

Сюда можно смело прийти тем, кто ностальгирует (или фанатеет) по 90-м и «нулевым». В квартире-музее белорусского писателя проведут мастер-класс по анкете для друзей и прыжкам на резиночке, погадают на Таро, предложат посоревноваться в тетрисе и бросании фишек. Да, уже можно смахнуть слезу ностальгии. Стартует программа в 18:00.

Цена: 5 рублей.

Дукорскi маёнтак

Для любителей средневековья в 30 километрах от Минска организуют большой тематический вечер. В субботу здесь расскажут все об оружии и доспехах, а еще предложат гостям сразиться в настоящей средневековой битве. Будут и более миролюбивые забавы вроде сказок у костра и живой музыки. Начнется все в 18:00.

Цена: 10—20 рублей (дети до 7 лет — бесплатно).