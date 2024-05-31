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С полок белорусских магазинов пропадут яблоки?

  • 31.05.2024, 23:55
С полок белорусских магазинов пропадут яблоки?

Ими заинтересовались в РФ.

В Россельхознадзоре заявили, что выпавшие в связи с майскими заморозками в России объемы урожая яблок заместят поставками из других стран, в том числе из Беларуси.

«Что касается яблок — в связи с нынешними погодными условиями Минсельхоз России прогнозирует по плодовым небольшой недобор урожая. Но в целом конечный потребитель не увидит повышения стоимости, потому что это все будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран — из Азербайджана, Турции, Армении, Беларуси, Сербии и Приднестровья», — сказал ТАСС замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.

Отметим, что зачастую дефицит товаров на российском рынке приводит к тому, что белорусские производители начинают экспорт в ущерб собственным покупателям.

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