Украина вернула из РФ пятерых депортированных детей-сирот 1 31.05.2024, 23:15

Украинской стороне удалось сначала вывезти этих детей в Грузию.

В Украину вернули пятерых депортированных детей-сирот, которых россияне сначала удерживали на оккупированной территории Украины, а затем вывезли в РФ, пишет unian.net.

Об этом сообщил основатель организации Save Ukraine Николай Кулеба. Он сообщил, что все возвращенные дети - воспитанники Новопетровского интерната Николаевской области.

Первые три месяца после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, дети были на линии фронта, прятались от бомб и ракет в подвале, не имея ни продовольствия ни воды.

По данным Кулебы, в июле 2022 года детей нашли россияне и под дулами автоматов перевезли на оккупированную территорию. «Детей удерживали в Херсонском центре социально-психологической реабилитации. Ежедневно к ним приходили военные и проверяли, не сбежал ли вдруг никто, угрожали и запрещали общаться с родными», - рассказал он.

Осенью 2022 года оккупанты вывезли их в аннексированный Крым, а оттуда в город Анапа Краснодарского края. «Уже оттуда детей удалось спасти и вывезти... в Грузию», - раскрыл детали Кулеба.

Он сообщил, что с помощью Save Ukraine из РФ удалось вернуть 356 детей, из них 90 - это дети-сироты.