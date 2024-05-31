Премьер Дании: Истребители F-16 скоро доставят в Украину 31.05.2024, 23:33

Мэтте Фредериксен

Копенгаген анонсировал передачу 19 таких самолетов.

Датские истребители F-16 вскоре доставят в Украину. Об их передаче страны договорились еще в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Фредериксен подчеркнула, что сегодняшняя встреча в Стокгольме является сильным месседжем того, что все люди в Северной Европе твердо стоят рядом с Украиной.

«Второй месседж очень четкий - мы должны ускорить и нарастить нашу поддержку Украины, потому что ситуация на поле боя очень критическая. Сейчас мы имеем обязательства безопасности от всех североевропейских стран. Мы передали Украине много (военной помощи, - ред.) и хотим передать еще больше. Скоро датские F-16 будут на пути в Украину», - сказала премьер-министр.

Копенгаген анонсировал передачу 19 таких самолетов.