Ответ конспирологу Лукашенко Александр Фридман

31.05.2024, 22:43

Слова Элбэгдоржа явно не понравятся белорусскому диктатору.

Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж остается верен себе. Он уже высмеивал Путина с помощью исторической картой Монголии, заканчивал свои обращения легендарным «Слава України», обвинял Россию в использовании бурятов, калмыков и других монгольских народов в качестве «пушечного мяса» в Украине и прозрачно намекал на тлетворное влияние алкоголя на интеллектуальные способности Марии Захаровой.

Теперь перед визитом Лукашенко в Монголию выпускник высшего военно-политического училища во Львове Элбэгдорж предлагает официальному Улан-Батору арестовать человека, учинившего «преступления против человечности».

И пусть слова Элбэгдоржа лишь удачный PR-ход бывшего политика, который хочет находиться в центре внимания, но настроение конспирологу Лукашенко перед поездкой на родину потомков Чингисхана (а именно Элбэгдорж внес большой вклад в популяризацию личности великого хана) они вряд ли поднимут.

Александр Фридман, Telegram