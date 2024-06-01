В Словакии испугались из-за ребенка с игрушечным пистолетом возле дома избранного президента 1.06.2024, 1:56

Это событие серьезно встревожило службы безопасности.

В Словакии выясняют обстоятельства случая, который напугал охрану избранного президента Петера Пеллергини после покушения на премьера – мимо дома, где он проживает, проехало авто с ребенком в балаклаве и с игрушечным пистолетом, за рулем был его отец.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В четверг мимо дома в Братиславе, который принадлежит одному из депутатов партии «Голос» и где сейчас проживает ее лидер, избранный президент Петер Пеллегрини, проехал подозрительный автомобиль. В машине было опущено стекло, из которого выглядывал парень в черной балаклаве с «пистолетом» в руках.

В условиях напряжения после покушения на премьер-министра Роберта Фицо это серьезно встревожило службы безопасности.

Автомобиль зафиксировали камеры наблюдения и вскоре участников происшествия нашли. Выяснилось, что мальчику в балаклаве всего 6 лет, в руках у него был игрушечный пистолет. Отец, который управлял автомобилем, утверждает, что произошло досадное стечение обстоятельств. Самого Пеллегрини на момент событий в доме не было.

Глава регионального управления полиции в Братиславе Любомир Солак подтвердил, что по факту этого события ведется расследование. Он заверил, что ребенку однозначно не могут угрожать никакие обвинения, но воздержался от таких утверждений относительно отца мальчика.

Полиция выясняет, осознавал ли мужчина, мимо какого здания они проезжали в таком виде.

Министр внутренних дел Матуш Шуштай Эшток отметил, что ситуация могла закончиться трагически, если бы охрана восприняла человека в балаклаве как угрозу, и подчеркнул, что такие игры являются риском для жизни.

Напомним, в Словакии усилили охрану общественных мест после покушения на премьер-министра Роберта Фицо 15 мая.