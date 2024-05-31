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Роман Свитан рассказал, почему могла загореться резиденция Путина

  • 31.05.2024, 22:55
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Роман Свитан рассказал, почему могла загореться резиденция Путина

Главе Кремля преподнесли «подарок».

30 мая российские СМИ сообщили, что в Алтайском крае произошел пожар в одном из зданий резиденции Путина. По слухам, именно там расположен его бункер. Причина возгорания до сих пор неизвестна.

Полковник ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в интервью «24 каналу» сыронизировал, что это ответ тех народов, которые работали над строительством там, которых постоянно унижают так называемые коренные россияне.

«Вот они будут оставлять такие «подарки». Это уже внутренняя борьба за независимость государств даже тех, которые уже вышли из Советского Союза, но которые до сих пор под давлением россиян», – добавил полковник запаса.

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