Стало известно, как приговор Трампу повлиял на его избирателей
- 1.06.2024, 6:00
Опубликованы результаты опроса.
10% зарегистрированных избирателей Республиканской партии заявили, что менее склонны голосовать за Дональда Трампа после признания его виновным в суде Нью-Йорка в фальсификации деловой документации.
Об этом свидетельствует опубликованный 31 мая опрос Reuters.
Согласно опросу, который состоялся сразу после объявления Трампу приговора, 56% зарегистрированных республиканских избирателей не изменили выбор кандидата на президентских выборах в США, а еще 35% сказали, что, скорее всего, поддержат Трампа.
Как отмечает Reuters, потенциальная потеря десятой части избирателей Республиканской партии является для экс-президента более ощутимой, чем усиление поддержки со стороны 35% республиканцев, поскольку многие из последних, вероятно, проголосовали бы за него независимо от приговора.