закрыть
1 июня 2024, суббота, 6:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, как приговор Трампу повлиял на его избирателей

  • 1.06.2024, 6:00
Стало известно, как приговор Трампу повлиял на его избирателей
Дональд Трамп

Опубликованы результаты опроса.

10% зарегистрированных избирателей Республиканской партии заявили, что менее склонны голосовать за Дональда Трампа после признания его виновным в суде Нью-Йорка в фальсификации деловой документации.

Об этом свидетельствует опубликованный 31 мая опрос Reuters.

Согласно опросу, который состоялся сразу после объявления Трампу приговора, 56% зарегистрированных республиканских избирателей не изменили выбор кандидата на президентских выборах в США, а еще 35% сказали, что, скорее всего, поддержат Трампа.

Как отмечает Reuters, потенциальная потеря десятой части избирателей Республиканской партии является для экс-президента более ощутимой, чем усиление поддержки со стороны 35% республиканцев, поскольку многие из последних, вероятно, проголосовали бы за него независимо от приговора.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин