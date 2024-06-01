Стало известно, как приговор Трампу повлиял на его избирателей 1.06.2024, 6:00

Дональд Трамп

Опубликованы результаты опроса.

10% зарегистрированных избирателей Республиканской партии заявили, что менее склонны голосовать за Дональда Трампа после признания его виновным в суде Нью-Йорка в фальсификации деловой документации.

Об этом свидетельствует опубликованный 31 мая опрос Reuters.

Согласно опросу, который состоялся сразу после объявления Трампу приговора, 56% зарегистрированных республиканских избирателей не изменили выбор кандидата на президентских выборах в США, а еще 35% сказали, что, скорее всего, поддержат Трампа.

Как отмечает Reuters, потенциальная потеря десятой части избирателей Республиканской партии является для экс-президента более ощутимой, чем усиление поддержки со стороны 35% республиканцев, поскольку многие из последних, вероятно, проголосовали бы за него независимо от приговора.