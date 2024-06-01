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Генсек Совета Европы осудила заочное судилище в Беларуси

  • 1.06.2024, 3:56
Генсек Совета Европы осудила заочное судилище в Беларуси
Мария Пейчинович-Бурич

И выразила солидарность с борцами за свободу.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила начало в Беларуси заочного судебного процесса над группой экспертов, журналистов и оппозиционных деятелей.

Заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

Пейчинович-Бурич выразила осуждение проведению заочного судебного процесса над группой по надуманным обвинениям.

«Этот процесс, ведущийся с вопиющими нарушениями надлежащего судебного разбирательства, является составляющей более широкой картины политических репрессий. Совет Европы выражает солидарность с обвиняемыми и всеми, кто выступает за свободную демократическую Беларусь», – отреагировала она.

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