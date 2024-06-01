Генсек Совета Европы осудила заочное судилище в Беларуси 1.06.2024, 3:56

Мария Пейчинович-Бурич

И выразила солидарность с борцами за свободу.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила начало в Беларуси заочного судебного процесса над группой экспертов, журналистов и оппозиционных деятелей.

Заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

Пейчинович-Бурич выразила осуждение проведению заочного судебного процесса над группой по надуманным обвинениям.

«Этот процесс, ведущийся с вопиющими нарушениями надлежащего судебного разбирательства, является составляющей более широкой картины политических репрессий. Совет Европы выражает солидарность с обвиняемыми и всеми, кто выступает за свободную демократическую Беларусь», – отреагировала она.

I condemn today’s trial in absentia of Belarusian experts, journalists & opposition politicians on spurious charges. Held in blatant violation of due process, this case is part of wider political repressions @coe stands w/defendants & all who support a free & democratic Belarus — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) May 31, 2024