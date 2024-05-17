Фьюри отказался провести финальную дуэль взглядов перед боем с Усиком 17.05.2024, 1:00

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Александр Усик и Тайсон Фьюри провели финальную пресс-конференцию перед очным поединком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В конце пресс-конференции боксеры должны были провести дуэль взглядов, однако Фьюри отказался смотреть на Усика.

Украинец повернулся в сторону британца, однако тот смотрел прямо перед собой — в сторону зрителей.

Tyson Fury just refused to look at Oleksandr Usyk in their face off 👀 pic.twitter.com/gYSb9yOCko — Happy Punch (@HappyPunch) May 16, 2024

Бой Усик — Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Победитель поединка станет первым абсолютным чемпионом в истории супертяжелого дивизиона, который объединит сразу четыре основных титула — по версиям WBA, WBC, WBO и IBF.