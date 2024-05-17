закрыть
17 мая 2024, пятница, 1:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фьюри отказался провести финальную дуэль взглядов перед боем с Усиком

  • 17.05.2024, 1:00
Фьюри отказался провести финальную дуэль взглядов перед боем с Усиком

Видео.

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели финальную пресс-конференцию перед очным поединком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В конце пресс-конференции боксеры должны были провести дуэль взглядов, однако Фьюри отказался смотреть на Усика.

Украинец повернулся в сторону британца, однако тот смотрел прямо перед собой — в сторону зрителей.

Бой Усик — Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Победитель поединка станет первым абсолютным чемпионом в истории супертяжелого дивизиона, который объединит сразу четыре основных титула — по версиям WBA, WBC, WBO и IBF.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов